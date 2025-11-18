Νοτοπούλου: «Με πείραξε που έλεγαν πως είχα σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα» - Η εξομολόγηση για το πρόβλημα ακοής

Για τις σεξιστικές επιθέσεις, τις φήμες ότι είχε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είχε αναλάβει το πρωθυπουργικό γραφείο και το πρόβλημα ακοής, μίλησε η Κατερίνα Νοτοπούλου στο δεύτερο επεισόδιο του νέου vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς» με τον δημοσιογράφο Θεολόγο Ηλιού.

Η βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια ανατρεπτική συζήτηση με χαλαρή διάθεση, αναφέρθηκε στο εφηβικό «κόλλημά» της, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και αποκάλυψε πως δεν μπορεί να ακούσει νέα τραγούδια αλλά μόνο αυτά που θυμάται μέχρι το 2015 όταν απέκτησε το πρόβλημα ακοής. Μίλησε για το πώς είναι η καθημερινότητά της μετά από αυτή την «νέα» πραγματικότητα στην ζωή της, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως, «έμαθε να υπάρχει ξανά από την αρχή».

Για πρώτη φορά μίλησε μεταξύ άλλων και για τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ανέλαβε το πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά και για τις φήμες για «σχέση» της ίδιας με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Και τα δυο με πείραξαν. Όλα ήταν ψέματα. Ήταν δύσκολο στη διαχείρισή τους, επειδή δεν μιλούσα εκείνη την περίοδο σε κανάλια και δημοσιογράφους, ένιωσα ότι δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου» αποκάλυψε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Για το αυτοάνοσο αποκάλυψε: «Ήταν ένα αυτοάνοσο επιθετικό και η βαρηκοΐα στα όρια της κώφωσης ήταν αυτό που έμεινε. Με τα αυτοάνοσα μαθαίνεις να ζεις, χρειάστηκε να μάθω έναν καινούριο τρόπο να υπάρχω.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, δήλωσε επίσης ότι δέχθηκε σεξιστικές επιθέσεις στην πολιτική της πορεία: «Συνειδητοποίησα με έναν δύσκολο και βίαιο τρόπο ότι ο σεξισμός είναι παντού, ότι οι γυναίκες χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες» συνέχισε.