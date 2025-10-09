Μενού

Ντόρα Μπακογιάννη για επανένταξη Κυριαζίδη: «Ε, εντάξει, δεν έκανε και έγκλημα - Ζήτησε συγγνώμη»

Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε την επιστροφή Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία.

Reader symbol
Newsroom
Ντόρα Μπακογιάννη
Η Ντόρα Μπακογιάννη στη Βουλή | INTIME/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • Α-
  • Α+

Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε την επιστροφή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος είχε διαγραφεί από το κόμμα, όταν είπε στη Βουλή και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου «κάνε και κανένα παιδί».

Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Mega, τόνισε πως ο Δημήτρης Κυριαζίδης ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του λέγοντας ότι «δεν έκανε και κανένα έγκλημα». 

Αναλυτικά δήλωσε: «Τιμωρήθηκε τότε από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν απαράδεκτο σχόλιο. Εντάξει, βρε παιδιά, το μετάνιωσε ο άνθρωπος. Ζήτησε συγγνώμη, είπε λυπάμαι, δεν το εννοούσα…

Διαβάστε επίσης: Δημήτρης Κυριαζίδης: Διαγραφή ήταν και πέρασε

Ε, εντάξει, Δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Είπε μια κουβέντα, τον βρίσαμε όλοι εκείνη την ημέρα».


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ