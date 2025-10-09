Ντόρα Μπακογιάννη για επανένταξη Κυριαζίδη: «Ε, εντάξει, δεν έκανε και έγκλημα - Ζήτησε συγγνώμη»

Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε την επιστροφή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος είχε διαγραφεί από το κόμμα, όταν είπε στη Βουλή και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου «κάνε και κανένα παιδί».
Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Mega, τόνισε πως ο Δημήτρης Κυριαζίδης ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του λέγοντας ότι «δεν έκανε και κανένα έγκλημα».
Αναλυτικά δήλωσε: «Τιμωρήθηκε τότε από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν απαράδεκτο σχόλιο. Εντάξει, βρε παιδιά, το μετάνιωσε ο άνθρωπος. Ζήτησε συγγνώμη, είπε λυπάμαι, δεν το εννοούσα…
Διαβάστε επίσης: Δημήτρης Κυριαζίδης: Διαγραφή ήταν και πέρασε
Ε, εντάξει, Δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Είπε μια κουβέντα, τον βρίσαμε όλοι εκείνη την ημέρα».
