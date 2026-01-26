Ο Άδωνις Γεωργιάδης «απέδειξε» την ύπαρξη θεού: «Το DNA γεμίζει 70 τόμους, άρα κάποιος το έγραψε»

Ο άνθρωπος που διατελεί υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε μία δήλωση που προσιδίαζε δημοσίου κηρύγματος, επιχειρηματολόγησε για την ύπαρξη του θεού μέσω μίας ιδιότυπης αριθμητικής για το...ανθρώπινο DNA.

Ο κ. Γεωργιάδης μοιράστηκε στο X φωτογραφίες από το βιβλίο «Chromosome 21 - Homo sapiens» του Σουηδικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής, στο οποίο αντί κάποιου κειμένου ή πραγματείας, είναι τυπωμένη η νουκλεϊκή αλληλουχία του ανθρώπινου χρωμοσώματος 21, ενός από τα 23 ζεύγη που συνθέτουν το γονιδίωμά μας.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Κάποιος πρέπει να έχει γράψει το DNA»

Κατά τον υπουργό Υγείας, το γεγονός πως το ανθρώπινο DNA περιέχει τόσες γενετικές πληροφορίες, «αποδεικνύει» την ύπαρξη θεού. Διαβάστε παρακάτω τη συλλογιστική του:

«Στις φωτό βλέπετε τυπωμένο σε βιβλίο το χρωμόσωμα 21. Μόνον αυτό το χρωμόσωμα είναι ένα από τα 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων του ανθρώπου και συγκεκριμένα το μικρότερο αυτοσωμικό χρωμόσωμα αντιστοιχεί σε: \frac{47.000.000}{3.200.000.000} \approx 0,0147 δηλαδή περίπου 1,4–1,5% του συνολικού ανθρώπινου DNA.

Η τυπωμένη του μορφή αποτελείται από 1500 σελίδες μεγάλου σχήματος με γράμματα μεγέθους 7 και απολύτως πυκνοτυπωμένα. Επαναλαμβάνω αυτός το τόμος είναι το 1,5% του εαυτού μας και είναι ο κώδικας του DNA μας αποτελούμενος από συνδυασμούς 4 γραμμάτων.

Αν τυπώναμε σε χαρτί το σύνολο του γονιδιώματός μας θα θέλαμε 70 τέτοιους τόμους…. Η βιολογία μας είναι όμως τόσο εξελιγμένη που με χημικό τρόπο, όλο το γονιδίωμα μας που αποτελείται από τρισεκατομμύρια συνδυασμούς των 4 αυτών γραμμάτων, αντιγράφεται σε 4 ώρες και κάνει ένα γράμμα λάθος ανά 100.000.000!

Όταν το συνειδητοποιείς αυτό πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού ακόμη περισσότερο. Κάποιος έχει σχεδιάσει και έχει κυριολεκτικά γράψει τη ύπαρξή μας. Συγκλονιστικό!».

«Μπάζει» το επιχείρημα Γεωργιάδη;

Ναι, και μάλιστα από πολλές μεριές. Η βασική συλλογιστική εμπίπτει σε ένα πολύ γνωστό επιχείρημα, αυτό του νοήμονος δημιουργού ή ευφυούς σχεδιασμού (intelligent design).

To επιχείρημα αυτό προτείνει πως το γεγονός ότι οι πιο προηγμένες μορφές ζωής είναι εξαιρετικά περίπλοκες, αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός «έξυπνου» δημιουργού που προϋπήρχε αυτών.

Αποδομώντας το, ουσιαστικά υποστηρίζει πως οι άνθρωποι είναι τα μόνα ζώα που κατασκευάζουν περίπλοκες και εξεζητημένες δομές, άρα με μία αναλογική λογική, πίσω από αόριστα περίπλοκες δομές που παρουσιάζουν τακτικότητα και μοτίβα, και δεν έχουν δημιουργηθεί από τους ανθρώπους, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο άλλο «πλάσμα» που τις έχει σχεδιάσει.

Το επιχείρημα αυτό έχει ήδη λυθεί, κυρίως μέσω της διαπίστωσης πως η βιολογία τόσο του ανθρώπου, όσο και των ζώων, είναι γεμάτη από ατέλειες που δεν επιτελούν κανέναν λειτουργικό σκοπό, και πολλές φορές μάλιστα είναι δυσλειτουργικές, κάτι που δεν συνάδει με την ύπαρξη ενός τουλάχιστον χριστιανικού θεού, ο οποίος θεωρείται παντογνώστης και αλάνθαστος.

Παραδείγματα αποτελούν:

η ανορθόδοξη γεωμετρία του ανθρώπινου ώμου , ο οποίος δεν έχει πλήρες εύρος κίνησης

, ο οποίος δεν έχει το « τυφλό σημείο » της ανθρώπινης όρασης, που προκαλείται από τα αιμοφόρα αγγεία πίσω από τον αμφιβληστροειδή του ματιού

» της ανθρώπινης όρασης, που προκαλείται από τα αιμοφόρα αγγεία πίσω από τον αμφιβληστροειδή του ματιού Ο κίνδυνος πνιγμού λόγω της δομής του φάρυγγα, που συνδέει το ανθρώπινο πεπτικό με το αναπνευστικό σύστημα.

λόγω της δομής του που συνδέει το ανθρώπινο με το σύστημα. Η θέση του φρονιμίτη στις σιαγόνες, καθώς για πολλούς ανθρώπους το δόντι αυτό χρειάζεται αφαίρεση μετά την εφηβεία, καθώς διαταράσσει τη διάταξη των υπόλοιπων δοντιών.

στις σιαγόνες, καθώς για πολλούς ανθρώπους το δόντι αυτό χρειάζεται μετά την εφηβεία, καθώς τη διάταξη των υπόλοιπων δοντιών. To «δίλημμα του μαιευτήρα», το οποίο παρατηρεί πως η εξέλιξη του ανθρώπου, που οδήγησε σε όρθια βάδηση, η οποία ακόλουθα μείωσε το μέγεθος και της γυναικείας λεκάνης, καθώς και η μεγέθυνση του ανθρώπινου κρανίου, έκανε πιο συχνές τις επιπλοκές του τοκετού.