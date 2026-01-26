Τσίπρας για την τραγωδία στα Τρίκαλα: «Ξεκίνησαν το πρωί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ»

Με βαθιά θλίψη αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην ανείπωτη τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά στη βιομηχανία Βιολάντα. Τόνισε πως πίσω από κάθε τέτοιο δυστύχημα δεν υπάρχουν αριθμοί, αλλά άνθρωποι που ξεκίνησαν για τη δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους.
Ο Τσίπρας υπογράμμισε ότι το 2025 έκλεισε με έναν αδιανόητο απολογισμό εργατικών θανάτων, θέτοντας το ερώτημα μέχρι πότε η εργασία θα συνοδεύεται από φόβο και όχι από δημιουργία. Επισήμανε ότι η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς αποτελεί αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και ότι μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει αυστηρούς ελέγχους και πραγματική προστασία για όλους.
Κλείνοντας, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους, που θρηνούν για ακόμη μία φορά την απώλεια ανθρώπων που πάλευαν για το μεροκάματο.
