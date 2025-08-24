Ο Αδωνις Γεωργιάδης καλεί τον Εισαγγελέα για τον αρχηγό του Ρουβίκωνα: Έγραψε «ΟΚ δήμαρχε Αμοργού, let's dance»

Παρέμβαση Εισαγγελέα και ΕΛΑΣ για «απειλές», όπως λέει, του αρχηγού του Ρουβίκωνα κατά του δημάρχου Αμοργού, ζητά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας σχολιάζοντας ανάρτηση ηγετικού στελέχους της οργάνωσης, επεσήμανε ότι «οι δημόσιες απειλές του αρχηγού του Ρουβίκωνα κατά του εκλεγμένου Δημάρχου της Αμοργού πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά και τις εισαγγελικές Αρχές και την Ελληνική Αστυνομία».

Υπενθυμίζεται ότι το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης είχε προαναγγείλει παρέμβαση του Ρουβίκωνα στην Αμοργό, όταν ο δήμος ζήτησε από την εισαγγελία να ασκήσει δίωξη στον Ιάσονα Αποστολόπουλο «για μια ανάρτησή του στο Facebook και επειδή συμμετείχε σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης σε πανηγύρι».



Οι δημόσιες απειλές του αρχηγού του Ρουβίκωνα κατά του εκλεγμένου Δημάρχου της Αμοργού πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά και τις εισαγγελικές Αρχές και την Ελληνική Αστυνομία. pic.twitter.com/40vGbRGrJX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 24, 2025