Ο Ανδρουλάκης απαντά για το «γκριζάρισμα» στα Ίμια: «Ντροπή, όλα έχουν ένα όριο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε παρέμβασή του στη Βουλή, καταδίκασε τις αναφορές του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, περί «γκριζαρίσματος» περιοχών στο Αιγαίο μετά τη κρίση στα Ίμια κατά την αντιπαράθεση που είχε νωρίτερα με τον Παύλο Χρηστίδη.

«Όλα έχουν ένα όριο. Καλώ τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν όσα είπε ο κ. Λαζαρίδης. Ντροπή! Δεν υπάρχει γκριζάρισμα στο Αιγαίο!», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε βαθιά οδύνη για τα δύο τραγικά γεγονότα στη Ρουμανία και στα Τρίκαλα, ενώ διαβίβασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δώδεκα συνανθρώπων μας.

Ανδρουλάκης: «Να μην συνεχιστεί ο θεσμικός κατήφορος»

Επίσης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για υποβάθμιση των θεσμών και ανακοίνωσε ότι «με επιστολή μου στον πρόεδρο της Βουλής θα ζητήσω τη διενέργεια προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για τα θέματα των θεσμών, της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και της ποιότητας της Δημοκρατίας. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο θεσμικός κατήφορος. Το χρωστάμε στον ελληνικό λαό», υπογράμμισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε ειδικότερα στο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα και σημείωσε ότι προκύπτουν ερωτήματα που απαιτούν καθαρές απαντήσεις αναφορικά με το μέγεθος του προβλήματος.

Υποστήριξε ότι αναδεικνύεται μια γκρίζα ζώνη στην καταγραφή αυτών των δυστυχημάτων και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο η ΕΛΣΤΑΤ καθυστερεί στη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων, ενώ κάλεσε τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες να δώσουν απαντήσεις.