Ο Ανδρουλάκης επανέρχεται στην 4ήμερη εργασία με βίντεο στο TikTok - Σε ποιους κλάδους αναφέρεται

Με νέο του βίντεο στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέρχεται στην πρόταση του κόμματος για 4ήμερη εργασία, μετά και τις αντιδράσεις που είχαν ακουστεί από κυβερνητικά στελέχη.

«4ήμερη εργασία; Λένε πως δεν γίνεται, κι όμως γίνεται» επεσήμανε στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος εξήγησε τους άξονες της πρότασης.

Γίνεται λόγος για πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 20 εργαζομένων.

«Δεν αφορά το μανάβικο, ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς» επεσήμανε, άλλωστε, ο ίδιος.

Εξήγησε πως αναφέρεται σε θέσεις έντασης διανοίας όπως προγραμματιστές, υπηρεσίες HR, λογιστές, marketeers, data analysts, διοικητικές υπηρεσίες κ.α.

«Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, όσον αφορά στην πρόταση για 4ήμερη εργασία.