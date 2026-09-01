Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει σκληρό «πακέτο» για τα ολιγοπώλια: «Στη ΔΕΘ ο μηχανισμός για τα υπερκέρδη»

Τις λεπτομέρειες νομοθέτησης μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που πρόκειται να περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ, προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης ξανά σήμερα.

Ειδικότερα, ο μηχανισμός αυτός θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, κατά το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι έχει αποτύχει η κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα και αντέκρουσε το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι «ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη» λέγοντας ότι συγκεκριμένες υπηρεσίες και βασικά προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη.

Ανδρουλάκης κατά υπερκερδών - Στο επίκεντρο το δικαίωμα «προαίρεσης»

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε να υπάρξει φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, ενώ το ίδιο προτείνει το ΠΑΣΟΚ να γίνει και στα τρόφιμα.

Έδωσε έμφαση στις 11 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες και κυρίως στο δικαίωμα προαίρεσης θυμίζοντας ότι το 2018 το πρότεινε και η Νέα Δημοκρατία -που σήμερα αντιτίθεται- δια του Κοινοβουλευτικού της Εκπροσώπου.

«Η Νέα Δημοκρατία τότε, επειδή ήταν αντιπολίτευση, έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει το δικαίωμα προαίρεσης, διότι έβλεπε τον κίνδυνο που εντοπίζαμε σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να είναι σε ομηρία και εκβιασμούς από τα funds και τους servicers» υπογράμμισε.

Διαβάστε ακόμα: Γεωργιάδης: Αποκλείει συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ - «Πολιτικό ταλέντο αλλά επικίνδυνος ο Κασιδιάρης»

«Θα είναι οριζόντιο το δικαίωμα προαίρεσης; Όχι. Δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα κομμάτι του δανείου τους, έχουν εγγυήσεις και τώρα αντί να είναι σε εκβιασμό, θα μπορούν να καταθέσουν μια πρόταση προφανέστατα παραπάνω από την τιμή που το έχει πάρει το fund – διότι το fund έχει πάρει χιλιάδες δάνεια – ώστε να απεγκλωβιστεί» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο και για αναξιοπιστία τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας:

«Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήταν με τους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν με τους δανειολήπτες και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ στα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση έφερε τον νόμο καθολικής προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Άρα, εμείς ως κυβέρνηση ήμασταν με τους αδύναμους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν “κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, σεισάχθεια”, αλλά ως κυβέρνηση ξεπούλησε δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα funds και έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση εξόντωσε την προστασία της πρώτης κατοικίας που ήδη είχε ψαλιδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση και οι δύο ήταν δυστυχώς κατά των δανειοληπτών».