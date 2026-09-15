Ο Απόστολος Πάνας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ: Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, άφησε σήμερα (15/09) ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, υποστήριξε: «Εγώ βλέπω ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ».

Ενώ παράλληλα, έκανε λόγο για «πολιτικές ιστορικές καταβολές που υπάρχουν σε ένα κόμμα», απαντώντας σε ερώτηση του Δημήτρη Καιρίδη για το αν είναι γνωστή η θέση του στα υπόλοιπα μέλη του ΠΑΣΟΚ.

«Προσωπική άποψη του Απόστολου Πάνα»

Την ίδια ώρα, κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη απαντούν και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για «προσωπική άποψη του Απόστολου Πάνα και ότι δεν απηχεί τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ».

Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του Τσίπρα»

Μετά τις δηλώσεις στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε με τη σειρά του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη «έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής» και «δορυφόρος του Αλέξη Τσίπρα».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: «Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει.

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Σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με την ΕΛΑΣ, ο κ. Πάνας ήταν απολύτως σαφής:

«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; ....που είναι το κακό;»

Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής.

Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων.

Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα «δορυφόρος» του κ. Τσίπρα», ανέφερε.