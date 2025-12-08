Ρώτησα κορυφαία πηγή μου στο Μέγαρο Μαξίμου - έχω την αίσθηση πως πιο κορυφαία δεν γίνεται, για το εάν και κατά πόσο ο Μητσοτάκης θα κάνει ανασχηματισμό πριν τις εκλογές. Μου απάντησε με βεβαιότητα πως «ναι». Άλλωστε μου είπε πως ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς μέχρι την άνοιξη του 2027. Και πως υπάρχει και κόσμος που πρέπει να ανταμειφθεί για τη δουλειά που έκανε. Ακούω επίσης ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δοκιμαστεί και η φουρνιά αυτών με τους οποίους ο Μητσοτάκης θα πάει στην τρίτη τετραετία 2027-2031, εάν φυσικά η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές. Οπότε να αναμένουμε έναν ανασχηματισμό, όχι πάντως δομικό, αλλά πιο στοχευμένο για την κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

1.500 άτομα στο Rebrain

«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία» μου απάντησε άνθρωπος μου που βρέθηκε χθες στη Νέα Υόρκη, στην εκδήλωση του Rebrain Greece, για την επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στην Αμερική και σκέφτονται την επιστροφή στην Ελλάδα. Έμαθα ότι υπήρξαν και κάποιοι ολίγον τρελούτσικοι που πήγαν οδικώς από το Μοντρεάλ και έφτασαν στη Νέα Υόρκη για την εκδήλωση. Έμαθα λοιπόν ότι πάνω από 1.500 άτομα βρέθηκαν στο ξενοδοχείο όπου παρουσία κυβερνητικών στελεχών έγινε μια συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων που θα έχουν όσοι αποφασίσουν να γυρίσουν στη χώρα τους (με σημαντικότερο το αφορολόγητο των επτά πρώτων χρόνων που είναι τεράστιο κίνητρο). Το πρότζεκτ ήταν προσωπικό στοίχημα της Κεραμέως, ενώ μεγάλο μέρος της οργάνωσης ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Νίκος Μηλαπίδης.

Διαβάστε ακόμα: «Μύλος» η Κεντροαριστερά και στο φόντο... η Ιθάκη - Οι επιθέσεις, η αμηχανία και ο στόχος Τσίπρα

Θεσσαλονικιώτικο reunion

Η σημερινή κοινή παρουσία του Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια λειτουργίας της εφημερίδας «Δημοκρατία» ίσως ξενίζει ορισμένους, αλλά οι άνθρωποι γνωρίζονται σαράντα χρόνια. Άλλωστε και οι δύο είναι της ίδιας γενιάς και εξελέγησαν χρονικά περίπου την ίδια περίοδο στην Α’ Θεσσαλονίκης. Αφήστε δε που τώρα τους ενώνει η ίδια αντιπάθεια ή έστω η κριτική διάθεση, αν το θέλετε πιο κομψά, για την κυβέρνηση.

Και bonus ο Σαμαράς

Χθες το μεσημέρι επανεμφανίστηκε και ο Αντώνης Σαμαράς με ανακοίνωση εναντίον της κυβέρνησης για τους αγρότες. Παρόμοιες παρατηρήσεις έκανε βεβαίως και ο Κώστας Καραμανλής που μίλησε σε εκδήλωση των καπνοβιομηχάνων. Είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμαράς να κάνει και αυτός εμφάνιση στην εκδήλωση της «Δημοκρατίας», όπως έκανε και πρόσφατα στη βράβευση του Κώστα Καραμανλή από την Παναθηναϊκή στην Παλιά Βουλή.

Διαβάστε ακόμα: Λύση στο «αγκάθι» των μπλόκων αναζητά η κυβέρνηση - Το βασικότερο μέτρο που εξετάζεται

Συγκαλεί την Κ.Ο.

Το τραπέζι του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της ΝΔ που ήταν να γίνει την περασμένη Πέμπτη στον «Καραβίτη» μοιάζει δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω προγράμματος. Αντ’ αυτού μαθαίνω ότι το πρωί της Παρασκευής, με αφορμή και την παρουσία του στη Βουλή για την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο Κ.Μ. προγραμματίζει σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, οπότε θα έχει την ευκαιρία να τα πει με όλους τους βουλευτές. Και πιθανότατα να ακούσει και κάποιος από αυτούς.

Η πίκρα του εξώστη

Τα όσα έγιναν την προηγούμενη Τετάρτη στο Παλλάς έχουν προκαλέσει έναν μίνι σεισμό στον ΣΥΡΙΖΑ τα ηγετικά στελέχη του οποίου δεν περίμεναν τέτοιας έκτασης άδειασμα από τον Τσίπρα. Ήδη ακούω κάποιους που περίμεναν ότι θα είχαν θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος Τσίπρα να λένε πως ίσως δεν χωράνε στο αρχηγοκεντρικό κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νομίζω θα δούμε πολλά ακόμη τους επόμενους μήνες γιατί ο Τσίπρας δεν είναι διατεθειμένος να κάνει νεύμα σε κανέναν από τους πρώην συντρόφους του.

Η τιμητική πρόσκληση στον Παπασταύρου

Μια πολύ τιμητική πρόσκληση έλαβε ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, από την αμερικανική Κυβέρνηση και παρέστη χθες στην εκδήλωση του John F. Kennedy Center for Performing Arts με 500 ακόμα εκλεκτούς καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, στελέχη πολυεθνικών, Γερουσιαστές, και φυσικά ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ που τυγχάνει και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Στο event ο Πρόεδρος των ΗΠΑ βράβευσε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που διαχρονικά στήριξαν την αμερικανική τέχνη, ταξιδεύοντας την σε όλο τον κόσμο και ακόμη και σήμερα στα ραδιόφωνα μας. Μεταξύ αυτών, οι Kiss, η Gloria Gaynor κ.α. Μια αξέχαστη σίγουρα βραδιά για τον Παπασταύρου.