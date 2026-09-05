Ο CEO της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς στο Reader: «Νέοι συρμοί, μικρότεροι χρόνοι στο μετρό Αθήνας το 2027»

Το Reader δίνει φέτος το παρών στον εκθεσιακό χώρο της επετειακής 90ής ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας τα πιο σημαντικά δρώμενα και μιλώντας με κομβικά πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής.

Στο booth του Reader βρέθηκε μάλιστα και ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, απαντώντας στον Ηλία Αναστασιάδη για τις βασικές ανησυχίες των επιβατών του Μετρό της Αθήνας.

Κοτταράς από ΔΕΘ: «Αναβαθμίζονται και οι παλιοί συρμοί»

- Είχατε χαρακτηρίσει το 2026 «χρονιά επανεκκίνησης» για το Μετρό της Αθήνας. Είστε ικανοποιημένος από την πορεία του;

«Είναι όντως, το 2026 είναι η χρονιά που ξεκινά η υλοποίηση ενός σχεδίου, το οποίον θα υλοποιηθεί τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αφορά μία σημαντική επένδυση που χρειάζεται το μετρό Αθήνας, για να συνεχίσει να παρέχει στο ίδιο υψηλό επίπεδο την υπηρεσία μεταφοράς.

Η συνολική επένδυση θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη εκτελείται το έργο αντικατάστασης των σιδηροτροχιών για πρώτη φορά μεετά από 26 χρόνια λειτουργίας, έργο που θα ολοκληρωθεί το επόμενο δίμηνο».

Reader.gr

- Υπάρχει η «γκρίνια» για τις καθυστερήσεις και τον όγκο των ανθρώπων. Πώς το στοχεύετε αυτό;

«Υπάρχει σχέδιο και υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση των 12 συρμών που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2000 με προσθήκη κλιματισμού, η οποία θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια.

Γενικότερα, οι συμβάσεις που έχουμε για αναβάθμιση των συρμών θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια να μειώνονται οι αποστάσεις και να κάνουμε περισσότερα δρομολόγια. Ήδη από τη Δευτέρα έχουμε ανακοινώσει περισσότερα δρομολόγια στο τραμ, προσθέτοντας περισσότερους συρμούς.

Διαβάστε ακόμα: Κικίλιας στο Reader από τη ΔΕΘ: «Κρατήσαμε σταθερές τις τιμές στα ακτοπλοϊκά παρά την ακρίβεια»

Σκοπός είναι μέχρι το τέλος του χρόνου και στις αρχές του 2027, να αρχίσουν να μειώνονται οι χρονοαποστάσεις έχοντας στη διάθεσή μας περισσότερο τροχαίο υλικό».

- Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο της ασφάλειας στις μετακινήσεις;

«Η Γραμμή 1 ειδικά έχει αρκετά θέματα ασφάλειας.Έχουμε κάνει προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την αστυνομία για το σχέδιο «Αριάδνη». Έχουμε 170 αστυνομικούς που απασχολούνται μόνο για την ασφάλεια στις τρεις γραμμές.

Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση. Βρισκόμαστε σε συνεννόηση για να δούμε με ποιον τρόπο θα έχουμε περισσότερους αστυνομικούς για να βελτιώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας και τη μείωση των περιστατικών».