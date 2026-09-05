Κικίλιας στο Reader από τη ΔΕΘ: «Κρατήσαμε σταθερές τις τιμές στα ακτοπλοϊκά παρά την ακρίβεια»

Το Reader δίνει το παρών στη Θεσσαλονίκη για να καλύψει τα πιο σημαντικά δρώμενα της επετειακής 90ής ΔΕΘ, μιλώντας και με τον υπουργό Βασίλη Κικίλια για φλέγοντα ζητήματα της Ναυτιλίας.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον διευθυντή σύνταξης του Reader, Ηλία Αναστασιάδη, ο κ. Κικίλιας σχολίασε τη διαχείριση της κρίσης ακρίβειας στα ακτοπλοϊκά, τον «ορίζοντα» της ναυτιλίας για το 2027, και τις επαγγελματικές προοπτικές στον κλάδο.

Το καλοκαίρι ακούστηκαν πολύ οι τιμές στα ακτοπλοϊκά. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα;

«Να διευκρινίσω για να έχετε σωστή ενημέρωση. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι τα μοναδικά που δεν έχουν ανέβει. Ανέβηκαν τα αεροπορικά, αυτά στις σταθερές τροχιές στα ΚΤΕΛ, στα τρένα.

Τα μοναδικά εισιτήρια που εδώ και δύο χρόνια, με πολύ μόχθο και πολιτική προσπάθεια, δεν έχουν ανέβει, είναι τα ακτοπλοϊκά. Πέρυσι, όταν ανέλαβα υπουργός Ναυτιλίας, ήταν ανακοινωμένα από τον κλάδο εισιτήρια με αυξήσεις 15%.

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Πήραν πίσω τις αυξήσεις πίσω οι ακτοπλοϊκές, γιατί σχεδιάσαμε στρατηγικά τη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, και άρα μειώθηκε το αντίστοιχο ποσό από τα εισιτήρια.

Φέτος, παρά τον πόλεμο, τον πληθωρισμό, την ενεργειακή ακρίβεια, τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, καταφέραμε δίνοντας 60 εκατ/ ευρώ από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις στις ακτοπλοϊκές να μην αυξηθούν τα εισιτήρια.

Αναγνωρίζουμε ωστόσο ότι από πριν οι τιμές ήταν υψηλές, αλλά οδηγήσαμε, με βάση τον ανταγωνισμό, την αγορά να κάνει εκπτώσεις μέχρι και 34%, σε οικογένειες, σε παρέες των τριών, στην οικονομική θέση, στα αυτοκίνητα, στο aller-retour.

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Αυτό έγινε μέσα σε ένα περιβάλλον προβληματικό που ντε φάκτο θα οδηγούσε σε αυξήσεις. Η συνεχιζόμενη κρίση και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στο μέλλον θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα».

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Ναυτιλία την επόμενη χρονιά;

«Για εμάς η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα και πάντα μεγάλη πρόκληση, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Ζητώ από το λιμενικό σώμα να επιδείξει σοβαρότητα, πατριωτισμό, ευγένεια, και πάνω απ' όλα να τηρούν την τάξη και την ασφάλεια.

Επειδή μεταφέρουμε ανθρώπινες ζωές αυτό είναι πολύ σημαντικό και κομβικό. Κάναμε φέτος πάνω από 1.800 ελέγχους. Αυτό σημαίνει ότι ξεπεράσαμε τους περσινούς κατά 25% και είχαμε και 150 απαγορεύσεις απόπλου.

Αυτό δείχνει τη σημασία που δίνουμε στην ασφάλεια και στους πολίτες».

Στρέφονται οι νέοι στη Ναυτιλία όσο θα θέλατε;

«Είναι όραμά μας και το επιδιώκουμε μέσα από όλους τους διαύλους επικοινωνίας ότι το μέλλον των Ελλήνων είναι στη θάλασσα. Οι καλύτερα πληρωμένες δουλειές αυτή την περίοδο βρίσκονται στους μισθούς των καπετάνιων, των πρώτων και δεύτερων μηχανικών, των ηλεκτρολόγων, των λοστρόμων, των σεφ στα πλοία.

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Μακράν τα επαγγέλματα της θάλασσας παρουσιάζουν από τις καλύτερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Είναι πια πολύ λιγότερο κοπιώδη. Κάποτε μπάρκαρε κανείς για δύο χρόνια, τώρα μάξιμουμ 4-6 μήνες. Τώρα υπάρχουν δορυφορικά τηλέφωνα, ίντερνετ, ξενοδοχειακό σέρβις για τους ναυτικούς μας και πολύ καλές αποζημιώσεις.

Ας πούμε, ένα νέο παιδί από τη Μακεδονία ή τη Θράκη, που δεν έχει τη βοήθεια που θέλει από την οικογένειά του, μπορεί να φτιάξει μία καριέρα, μέσα από το επάγγελμα τους ναυτικού, και μετά από 15 χρόνια, να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει σπίτι και να κάνει οικογένεια, να οραματίζεται και να βλέπει το μέλλον του στον τόπο του».

Αυτή είναι η ελπίδα μας για το μέλλον, οι ¨Ελληνες μεγαλούργησαν από τα λιμάνια τους».