Ο Δένδιας «εξορμεί» στις χώρες του Κόλπου: Συνομιλίες και συναντήσεις με την ηγεσία των ΗΑΕ

Ο Νίκος Δένδιας, εν μέσω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, έχει επιδοθεί τις τελευταίες ώρες σε έναν «Μαραθώνιο» εξωτερικής πολιτικής με τις χώρες του Κόλπου.

Νίκος Δένδιας
Ο Νίκος Δένδιας, εν μέσω της εκρηκτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, έχει επιδοθεί τις τελευταίες ώρες σε έναν «Μαραθώνιο» εξωτερικής πολιτικής με τους κομβικούς συμμάχους των χωρών του Κόλπου.

Όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση στο X, «Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΑΕ, Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei και τον φίλο, Υπουργό Εξωτερικών Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Δένδιας για ΗΑΕ: «Καταδικάζω τις επιθέσεις του Ιράν»

Συναντήθηκα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον Πρέσβη των ΗΑΕ, Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri, στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Συνεργασία των δύο χωρών στην Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα.

Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου στα ΗΕΑ και καταδίκασα τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις τόσο στα Εμιράτα όσο και στα λοιπά κράτη του Κόλπου.

Συζητήσαμε, επίσης, το ζήτημα του ασφαλούς επαναπατρισμού Ελλήνων από τα ΗΑΕ, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

