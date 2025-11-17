Αν θέλετε να καταλάβετε τι ακριβώς παίχτηκε χθες (16/11) στο Μέγαρο Μαξίμου με την ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη για τον ανεφοδιασμό της Ουκρανίας, να σας πω ότι ήταν... ο δεύτερος γύρος του PTEC. Κοινώς, πριν από μερικές μέρες ΑΚΤΟR και ΔΕΠΑ συμφώνησαν μαζί με την αμερικανική DFC για τη σύμπραξη στη μεταφορά αερίου που μεταφέρεται ως LNG, αφου επανεριοποιηθεί. Τώρα, η πρώτη συμφωνία γίνεται με την ουκρανική Naftogaz και θα ξεκινήσει ως το τέλος του έτους, σε μια προσπάθεια των Ουκρανών να θωρακιστούν ενόψει του δύσκολου χειμώνα που έχουν μπροστά τους. Για την Ελλάδα η συμφωνία δεν έχει αντανάκλαση στα νοικοκυριά, αλλά είναι μια αλλαγή πίστας ως προς το σκέλος της ενεργειακής ασφάλειας και της σχέσης με τις ΗΠΑ. Κοινώς, η Ελλάδα γίνεται κόμβος.

Τα όπλα και τα drones

Αυτή τη φορά έγινε λίγη συζήτηση για όπλα στο προσκήνιο, αλλά στο παρασκηνιο κάτι κινείται. Για παράδειγμα, δεν ήταν τυχαία χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ενώ και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλειας Θάνος Ντόκος έχει υπόψιν του συζητήσεις που εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Είναι δεδομένο ότι οι Ουκρανοί μας ζητούν όπλα που και δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να δώσουμε, αλλά μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς σε δεύτερο χρόνο ρωσικά όπλα που δεν έχουν εδώ και χρόνια υποστήριξη και είναι πλέον άχρηστα για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Από την άλλη, οι Ουκρανοί βάζουν στην εξίσωση την παροχή drones που οι ίδιοι αναπτύσσουν με μεγάλη ταχύτητα και μπορούν να εξάγουν, καθώς κι εμείς κινούμαστε στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ελληνικών UAVs.

O Καραμανλής, οι Κινέζοι και το λιμάνι

Μπορεί τις προηγούμενες μέρες η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να ξιφούλκησε εναντίον της παραχώρησης κρίσιμων υποδομών, όπως το λιμάνι του Πειραιά, στους Κινέζους και να έχει ως στοχο την ενίσχυση της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή έναντι της Ρωσίας και της Κίνας, όμως ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλης δεν δείχνει να πτοείται. Γι' αυτό και θα είναι παρών την Πέμπτη στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ελληνοκινεζικό Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό & Ναυτιλιακό Επιμελητήριο για τα 30 του χρόνια στον Ελληνικό Κόσμο. Ακόμα ένας που θα βραβευθεί είναι ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου.

Διαβάστε επίσης: Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμφωνία φυσικού αερίου

Οι εκτυπώσεις στο βιβλίο Τσίπρα

Μαθαίνω πως στον εκδοτικό οίκο Gutenberg έχουν ήδη τυπώσει 10.000 αντίτυπα για το βιβλίο Τσίπρα αλλά οι εκτιμήσεις μιλούν για άμεση επιστροφή στο τυπογραφείο. Το ενδιαφέρον ακόμη και από συνοικιακά βιβλιοπωλεία είναι μεγάλο, ενώ η πετυχημένη καμπάνια που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο πρώην Πρωθυπουργός προσδίδει τεράστιο ενδιαφέρον στην αγορά του. Θυμίζω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ μαθαίνω πως ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ακόμη κρούσεις σε πρόσωπα για την παρουσίαση και δεν έχει ακόμη καταλήξει στην τελική λίστα αυτών που θα το παρουσιάσουν στο θέατρο Παλλάς.

Ο όρος Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ένα ερώτημα που βασανίζει αρκετούς βουλευτές και πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ποιους θα πάρει μαζί του ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο κόμμα. Έμαθα λοιπόν από πηγή που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως όταν έρθει η ώρα κι ο πρώην Πρωθυπουργός σηκώσει κάποια - λίγα - τηλέφωνα θα υπάρξει και συγκεκριμένος όρος συμμετοχής στο νέο εγχείρημα: «αυτά που ξέρατε επί ΣΥΡΙΖΑ, με φράξιες και μειοψηφίες θα τα ξεχάσετε». Όποιος διανοηθεί να διαφωνήσει θα πηγαίνει σπίτι του πριν το καταλάβει. Προφανώς - μου εξήγησε η πηγή μου - ο Τσίπρας δεν έχει πλέον καμία ανοχή στην εσωκομματική καμαρίλα, ούτε στις συντροφικές ατέρμονες συζητήσεις που πιο πολύ παραπέμπουν σε αμπελοφιλοσοφία, παρά σε πραγματική πολιτική ζύμωση.

Διαβάστε επίσης:Τσίπρας: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση – Η ώρα των κρίσιμων επιλογών»

Η ώρα του Εθνικού Απολυτηρίου

Σήμερα (17/11) το απόγευμα είναι προγραμματισμένη μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου η υπουργός Παιδείας αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές πτυχές του Εθνικού Απολυτηρίου που θα τεθεί σε εφαρμογή από του χρόνου - δηλαδή για τους μαθητές που θα πάνε στην πρώτη Λυκείου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Σκοπός είναι να μετράει ο βαθμός των τριών τάξεων του λυκείου για την είσοδο στο Πανεπιστήμιο αλλά και να παραμείνει αναλλοίωτο το αδιάβλητο των εξετάσεων. Αναμένω βέβαια τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο θέμα, που καίει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

