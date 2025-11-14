Λίγες ημέρες πριν την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο Ιθάκη από τις εκδόσεις Gutenberg, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων».

Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία, ενώ παράλληλα θα κυκλοφορήσει και σε μορφή audiobook μέσω της πλατφόρμας Bookvoice.

Ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει με έντονη συναισθηματική φόρτιση τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της απόφασης για το δημοψήφισμα του 2015. Στο κείμενο αποτυπώνεται η ένταση της διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά και η προσωπική του πάλη ανάμεσα στη λογική και την ευαισθησία.

Ο Ντόναλντ Τουσκ, τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εμφανίζεται να δηλώνει με στόμφο «The game is over», προκαλώντας την οργή του Τσίπρα, που απαντά πως «Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Μια ολόκληρη χώρα κρέμεται από μια κλωστή».

Ο συγγραφέας εξηγεί ότι η απόφαση για το δημοψήφισμα δεν ήταν απλώς μια πολιτική κίνηση, αλλά μια «ασπίδα για τη σωτηρία της χώρας», καθώς οι εταίροι δεν είχαν απέναντί τους μόνο μια κυβέρνηση, αλλά έναν ολόκληρο λαό.

Ο Τσίπρας αναφέρεται στις εσωτερικές συσκέψεις, στην ατμόσφαιρα βαρύτητας και σιωπής που επικράτησε όταν πρότεινε το δημοψήφισμα, αλλά και στο ηθικό πλεονέκτημα που θεωρούσε ότι διέθετε η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές.

Ακόμα πρόσθεσε: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Το βασάνισα, όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν μια απόφαση με λογική και με ευαισθησία, δημοκρατική ευαισθησία.

Πρώτοι το έμαθαν οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες. Τους είπα καθαρά: το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ζητούσαν, όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί αυτό που ζητούσαν ήταν η ταπείνωση του λαού και η πολιτική μας εξαφάνιση. Η απόφαση δεν μου ήταν εύκολη.

Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις ή κάνει άλματα στο κενό, το αντίθετο. Βασανίζω και βασανίζομαι για κάθε μου απόφαση. Ζυγίζω την κάθε κίνηση, υπολογίζω την κάθε λεπτομέρεια, καμιά φορά περισσότερο από όσο χρειάζεται. Συνυπολόγισα, λοιπόν, τι θα ακολουθούσε: τις επιθέσεις, τις πιέσεις, την προσπάθεια αποδόμησης. Όχι μόνο σε μένα, κυρίως στη χώρα».

Το απόσπασμα δεν περιορίζεται μόνο στη σκληρή πολιτική αφήγηση. Ο Τσίπρας μοιράζεται και μια προσωπική στιγμή: την ημέρα που έλαβε την απόφαση για το δημοψήφισμα, ξέχασε τα γενέθλια του μικρότερου γιου του, Ορφέα.

Η σύζυγός του, Μπέττυ Μπαζιάνα, εμφανίστηκε με τρία κεράκια γενεθλίων, υπενθυμίζοντάς του το οικογενειακό καθήκον που είχε παραμελήσει μέσα στη δίνη της πολιτικής κρίσης.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί μια γλαφυρή προδημοσίευση που δίνει το στίγμα του βιβλίου: μια αφήγηση για την «Οδύσσεια» της Ελλάδας μέσα στην κρίση, αλλά και για την προσωπική πορεία του συγγραφέα προς τη δική του «Ιθάκη».