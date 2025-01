Είναι γνωστό ότι μια σειρά υπουργών της κυβέρνησης προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και είχαν συνεργασία με τον Κώστα Σημίτη. Από την άλλη, τώρα είμαστε μια κυβέρνηση της ΝΔ και κάποιοι έχουν εκλεγεί με σταυρό ή φιλοδοξούν να πολιτευθούν με σταυρό. Δεν παρεξηγεί κανένας π.χ. τον Χρυσοχοΐδη ή τον Φλωρίδη που έκαναν και υπουργοί του Σημίτη, αλλά πρέπει να πω ότι εντός ΝΔ συζητήθηκε αρκετά η εμφάνιση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη, στην αφιερωματική εκπομπή της ΕΡΤ για τον άλλοτε πρωθυπουργό, το βράδυ του Σαββάτου. Ο Κοντογεώργης είναι ένας από τους εξωκοινοβουλευτικούς που σκέφτονται να δοκιμάσουν να πολιτευθούν το 2027.

Προεδρικές αμφιβολίες

Η επιστροφή του Μεγάρου Μαξίμου στην δράση σημαίνει ότι έρχεται και ο χρόνος για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη αναφορικά με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Άνθρωπος με γνώση των πρωθυπουργικών σκέψεων μου έλεγε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει, καθώς οι διαθέσιμες εναλλακτικές δεν τον ικανοποιούν πλήρως. Γι’ αυτό και θα αναζητήσει κάτι out of the box, ενώ πάντα υπάρχει και η λύση του προέδρου της Βουλής, Κώστα Τασούλα. Όλα αυτά με δεδομένα πριν από λίγες ημέρες, καθώς μπορεί να επέδρασε διαφορετικά το Μιλάνο στην ψυχοσύνθεση του πρωθυπουργού.

Τίποτε δεν αποκλείεται, αλλά κανείς δεν γνωρίζει

Το πιο ενδιαφέρον στην υπόθεση της επιλογής Προέδρου της Δημοκρατίας είναι το γεγονός ότι όλη η πολιτική πιάτσα προσπαθεί να μαντέψει τις πραγματικές προθέσεις του Πρωθυπουργού, ωστόσο κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει. Για αυτό και ήδη ακούγεται ως πιθανό ακόμη και το σενάριο εκ νέου υποψηφιότητας της Κατερίνας Σακελλαρόπουλου. Το ωραίο επίσης είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει δική του πρόταση (ακούγονται τα ονόματα της Κατσέλη, του Κοτζιά και του Δραγασάκη) ωστόσο η Νέα Αριστερά, που έχει φάει ένα άκυρο στο πρόσωπο του Ράμμου δεν είμαι βέβαιος πως θα συναινέσει σε όποια πρόταση καταθέσει η Κουμουνδούρου. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δε, είμαι σχεδόν βέβαιος πως αποκλείεται να συμπορευθεί με τους πρώην συντρόφους της.

16 Γενάρη το βιβλίο Κασσελάκη

Για την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Κασσελάκη «Δεύτερη Ευκαιρία» για το οποίο πολλά έχουν ακουστεί αν και περιμένω την ερχόμενη εβδομάδα να διαβάσω τις πρώτες σελίδες από την προδημοσίευση. Περιμένω βέλη κατά Τσίπρα και βέβαια τους πρώην συντρόφους στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αποκαλύψεις για το πώς οδηγήθηκε στην υποψηφιότητα του πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Θα είναι σίγουρα ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα βιβλία της χρονιάς, κυρίως για την παραπολιτική διάσταση της ιστορίας.

Σύσκεψη για τα σκουπίδια

Μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα η κόντρα Δούκα-Χαρδαλιά να μονοπώλησε τις εντυπώσεις, όμως το πρόβλημα για το τέλος ταφής των απορριμμάτων που αυξάνεται για τους δήμους είναι υπαρκτό. Γι’ αυτό σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών θα γίνει σύσκεψη υπό τον Θόδωρο Λιβάνιο με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Χαρδαλιά, του προέδρου του ΕΔΣΝΑ Μπάμπη Σιάτρα και του προέδρου της Ένωσης Δήμων της Αττικής Γιώργου Μαρκόπουλου.