Να λύσει το «γόρδιο δεσμό» της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ισορροπώντας ανάμεσα στη διατήρηση των αδελφικών σχέσεων με την Κύπρο και τη διασφάλιση ότι το έργο δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα τους Έλληνες φορολογούμενους έχοντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα, επιδιώκει η κυβέρνηση μετά το χθεσινό (06/10) δημόσιο μπρα ντε φερ Λευκωσίας και ΑΔΜΗΕ και τις κατηγορίες του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη περί «εκβιασμού».

«Οι σχέσεις Ελλάδας -Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες ανεξάρτητα από τη εξέλιξη του έργου», σημείωναν κυβερνητικές πηγές μετά τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου όπου ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν στο καλώδιο. Και προσέθεταν πως «το έργο θα προχωρήσει εφόσον λυθούν οι οικονομοτεχνικές εκκρεμότητες».

Η Αθήνα πάντως αιφνιδιάστηκε από τον οξύ τόνο του Κύπριου Προέδρου με φόντο δημοσίευμα φιλοκυβερνητικής εφημερίδας στην Κύπρο, το οποίο υποστήριζε ότι ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να ανατρέψει το πλάνο πληρωμών που εγκρίθηκε τον Ιούλιο και να αναγνωριστούν μεγαλύτερες δαπάνες. Ιδίως μετά το πρόσφατο τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη όπου δήλωσαν αμφότεροι ότι «οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση του έργου». Ο ΑΔΜΗΕ από την πλευρά του διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα ξεκαθαρίζοντας με ανακοίνωσή του ότι «αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατομμυρίων ευρώ».

Διαβάστε επίσης: Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη Μητσοτάκη με ΥΠΕΝ και ΑΔΜΗΕ μετά τα βέλη Χριστοδουλίδη

Ο Πρωθυπουργός πληροφορήθηκε για τις αντιδράσεις της κυπριακής ηγεσίας ενόσω βρισκόταν στην Αμοργό με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και θεωρήθηκε επιτακτική η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να ενημερωθεί αναλυτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ για όλα τα δεδομένα αναφορικά με τις δαπάνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το έργο χωρίς να έχει εισπράξει αντιστοίχως την Κυπριακή συμμετοχή και παρά την επί της αρχής έγκριση της ΡΑΕΚ, αλλά και για τις ανάγκες χρηματοδότησης ώστε οι εργασίες να συνεχιστούν.

Το έργο είναι επί του παρόντος στον «πάγο» και για να ξεπαγώσει πρακτικά χρειάζεται η έμπρακτη επί του πεδίου δέσμευση της κυπριακής πλευράς για την υλοποίησή του, η τήρηση των δικών της συμβατικών υποχρεώσεων και η συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ για τις τεχνικές παραμέτρους και τα επόμενα βήματα. Και στο εσωτερικό της Κύπρου πάντως το θέμα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση και εγείρει ανησυχίες για τον χειρισμό του από την πολιτική ηγεσία, με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου να μιλάει για «κατόπιν εορτής απερίσκεπτους λεονταρισμούς για λόγους εντυπώσεων στο εσωτερικό» που δεν βοηθούν στην άρση του αδιεξόδου για το έργο.

Το κλίμα για το τι μέλλει γενέσθαι αναμένεται να αποτυπώσει σήμερα (06/10) το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο OPEN, καθώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

