Ο χειρισμός του Μαξίμου για την Όλγα, ο λόγος που έβγαινε από το υπουργικό και η αιτία της τραγωδίας στα Τρίκαλα

Πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση που αφορά την Όλγα Κεφαλογιάννη δεν έχει τελειώσει για το Μέγαρο Μαξίμου και δεν θα τελειώσει όσο διαρκεί το ωστικό κύμα από την απόφαση της να κάνει χρήση της νέας διάταξης που ψηφίστηκε πριν τα Χριστούγεννα. Η αλήθεια είναι ότι η αρχική διάθεση του Μητσοτάκη ήταν να περάσουν οι μέρες και να πάμε παρακάτω τη ζωή μας.

Όμως το Σαββατοκύριακο οι αντιδράσεις ήταν πολλές και κυρίως από ψηφοφόρους της ΝΔ, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν επιτρέπεται οι υπουργοί να νομοθετούν για τους εαυτούς τους. Πάντως, αν το Μαξίμου είχε κάποια προσδοκία από την κ. Κεφαλογιάννη να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία υπό το πρίσμα των αντιδράσεων, αυτό δεν θα γίνει, καθώς η ίδια αναχώρησε χθες για το Νέο Δελχί και θέλει να στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά της που αφορά τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Τώρα, ποια θα είναι η κατάσταση μετά την Τετάρτη που θα επιστρέψει από το Νέο Δελχί, δεν μπορώ να σας το προβλέψω.

Νευρικότητα στο Υπουργικό

Πάντως, ο ελέφαντας στο δωμάτιο του υπουργικού χθες ήταν η περίπτωση Κεφαλογιάννη. Η Όλγα πράγματι δεν ήταν… λαμπερή, ούτε ανέμελη, ενώ μου λένε ότι σε αρκετές περιπτώσεις της τετράωρης συνεδρίασης σηκώθηκε από το τραπέζι και βγήκε για να μιλήσει στο τηλέφωνο. Μπορεί να ήταν κάτι υπηρεσιακά επείγον, αλλά μπορεί και να μην ήταν.

Η μάχη στην Α' Αθήνας

Εδώ πάντως να σημειώσω ότι υπάρχουν και κάποιοι που τρίβουν τα χέρια τους με αυτή την εξέλιξη. Μιλάω για τους αντιπάλους της Όλγας Κεφαλογιάννη στην περιφέρεια της Α' Αθήνας, η οποία θυμίζω ότι είναι από τις πιο σκληρές εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Το αναφέρω διότι το επόμενο διάστημα θα τρέξουν και μετρήσεις που θα αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος που προκάλεσε η υπόθεση αυτή στο κόμμα αλλά και στην ίδια την Όλγα Κεφαλλογιάννη.

Η ενημέρωση για τη «Βιολάντα»

Μιας και είμαστε στα του υπουργικού, να σας πω ότι η τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» σκίασε χθες τη συνεδρίαση. Όταν έκλεισαν οι κάμερες και άρχισε η συζήτηση, Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκη Κεραμέως έκαναν μια πρώτη ενημέρωση τόσο για την κατάσταση των τραυματιών, όσο και για τους ελέγχους που είχε κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025. Πέρυσι λοιπόν έγιναν τέσσερις επισκέψεις με παρατηρήσεις για τις συνθήκες εργασίας, αλλά όχι για τις εγκαταστάσεις.

Διαρροή αερίου βλέπει η πυροσβεστική

Στελέχη της ΔΑΕΕ (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας από νωρίς χθες το μεσημέρι, με σκοπό να καταλήξουν σε άμεσα συμπεράσματα για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά και την έκρηξη. Σύμφωνα με όλες πληροφορίες βλέπουν διαρροή αερίου ως την βασική αιτία για την εκδήλωση της πυρκαγιάς και πιθανώς σήμερα θα κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις. Χθες πάντως ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως «είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ο χώρος και να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία».

Η αναβολή εκδηλώσεων

Η τραγωδία στη «Βιολάντα» είχε ως αποτέλεσμα ένα μαζικό κύμα ακυρώσεων κομματικών εκδηλώσεων και πιτών. Για παράδειγμα, ο Κωστής Χατζηδάκης και η Ειρήνη Αγαπηδάκη ακύρωσαν τις για χθες προγραμματισμένες εκδηλώσεις κοπής πίτας, ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που είχε προγραμματίσει εγκαίνια πολιτικού γραφείου την Τετάρτη στο Ψυχικό ανέβαλε την εκδήλωση του, παρά το ότι δεν έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στη χώρα.

Τα εθνικά θέματα και η Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού από την πλευρά της κάνει ό,τι μπορεί για να κρατηθεί ψηλά στην επικαιρότητα. Το αναφέρω με αφορμή την χθεσινή της ανάρτηση με την οποία ζητά δημοσίως από τον πρωθυπουργό να αποκαλύψει το περιεχόμενο των συζητήσεων με τον Πρόεδρο Ερτογάν στο επικείμενο ταξίδι του στην Τουρκία. Να πω στο σημείο αυτό ότι πουθενά στην ιστορία της διπλωματίας δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με όρους δημοσίων ανακοινώσεων. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι πως σε μεγάλο βαθμό η κυρία Καρυστιανού θα επιδοθεί σε μια πολιτική εντυπώσεων και όχι ουσίας και βάθους. Να σημειώσω μόνο πως, 30 χρόνια μετά την κρίση των Ιμίων, θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε πως η διπλωματία και εξωτερική πολιτική είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και σύνθετο παιχνίδι με το οποίο δεν πρέπει να παίζει κανείς.