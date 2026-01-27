Βιολάντα: Εντοπίστηκε και η σορός της πέμπτης γυναίκας - «Ενδεχομένως σήμερα μια πρώτη εικόνα για τα αίτια»

Εντοπίστηκε και η σορός της πέμπτης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της φονικής φωτιάς στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στα συντρίμμια της μπισκοτοβιομηχανίας, περισσότερες από 24 ώρες μετά την έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, βρέθηκε κοντά στο σημείο όπου βρέθηκαν και οι άλλες τέσσερις γυναίκες.

Σημειώνεται πως έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών με τη λήψη δειγμάτων DNA από τους συγγενείς τους.

Τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές για την τραγωδία

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, ενώ στο «μικροσκόπιο» η ακαριαία ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε 2 σενάρια. Το πρώτο αφορά τη διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμο σε περίπτωση διαρροής. Το δεύτερο που εξετάζουν οι αρχές είναι μήπως η έκρηξη προκλήθηκε από σκόνη αλευριού.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει καταρχάς οι φούρνοι, αλλά και οι τέσσερις εξωτερικές δεξαμένες προπανίου. Κυρίως όμως εξετάζονται οι σωληνώσεις προπανίου που τροφοδοτούσαν τους φούρνους. Το επικρατέστερεο σενάριο είναι από αυτές τις σωληνώσεις να υπήρξε η διαρροή προπανίου που δεν γίνεται αντιληπτή καθώς είναι άοσμο.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν, ώστε να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των αιτίων της έκρηξης, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις των επιζώντων του δυστυχήματος.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτίμησε πως «μπορεί και σήμερα να έχουμε μία πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά».

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων εξήγγειλε 24ωρη απεργία για σήμερα, ενώ καταθέτει αίτημα στην εισαγγελία για τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες.

Μέτρα στήριξης στις οικογένειων των θυμάτων από την εταιρεία

«Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα» αναφέρει η εταιρεία σε νέα ανακοίνωσή της.

«Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη» υπογραμμίζεται.

Τονίζεται ότι, «με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, η διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών».

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Καταλήγοντας, η εταιρεία αναφέρει πως «εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων».