Ο χειρισμός του Ντίλιαν, το ανύπαρκτο firewall για τον Μητσοτάκη και τα σινιάλα του Τσίπρα από τη Λαμία

Οι αλλεπάλληλες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν σε διάφορα ΜΜΕ και οι ξεκάθαρες απειλές προς το Μέγαρο Μαξίμου ότι έχει να πει αρκετά, όπως και η αναφορά του στον Νίξον και στο σκάνδαλο Watergate, έχουν δεδομένα προκαλέσει πολλές συζητήσεις στο πολιτικό σύστημα. Στο ΠΑΣΟΚ, φερ ειπείν, θεωρούν ότι ο Ισραηλινός επιχειρηματίας είναι ένα βήμα πριν ανοίξει το στόμα του και πει πρόσωπα και πράγματα για κυβερνητικούς αξιωματούχους, νυν και πρώην. Πάντως, για να τα λέμε όλα, η κυβέρνηση μπορεί να έχει καταφέρει να κουλαντρίσει τα μεγάλα και τα δύσκολα και να την πατήσει στο τέλος από έναν πρωτοδίκη και από τους χειρισμούς που δεν έκανε όταν έπρεπε.

Εξεταστική θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ είναι σαφές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επενδύσει πολιτικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και θα ζητήσει νέα εξεταστική επιτροπή για το θέμα. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η συντήρηση του θέματος στην επικαιρότητα θα φθείρει την κυβέρνηση και θα επαναφέρει τον άξονα της συζήτησης στις ευθύνες του Μεγάρου Μαξίμου.

Κανένα firewall

Μιας και είμαι στην υπόθεση των υποκλοπών πρέπει να σας επισημάνω αυτό που ομολογεί όλη η πιάτσα: δεν υπάρχει πλέον κανένα firewall, προκειμένου να μην πλήττεται απευθείας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε περίπτωση κρίσεων ή δυσάρεστων καταστάσεων. Αντιθέτως, πλέον κάθε κρίση αντανακλά πάνω του. Θα μου πείτε, μετά από επτά χρόνια είναι λογικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν εκλείψει οι παράγοντες που θα μπορούσαν να μετριάσουν τους κραδασμούς.

Το firewall και ο Νίξον

Οφείλω να σημειώσω ότι η έννοια του firewall δίπλα στον Πρόεδρο επινοήθηκε μετά το σκάνδαλο Watergate και την αδυναμία να χρεωθεί σε κάποιον συνεργάτη το φταίξιμο για όσα έγιναν στη διάρκεια της δεύτερης προεδρίας του. Έκτοτε σε κάθε προεδρικό κύκλο, υπάρχει κάποιος για να αναλάβει την ευθύνη όταν τα πράγματα πάνε στραβά.

Ο νέος κατώτατος

Στις ειδήσεις της ημέρας, το βασικό θέμα στο Υπουργικό που συνεδριάζει σήμερα περιλαμβάνει την εισήγηση από Νίκη Κεραμέως και Κυριάκο Πιερρακάκη για τον νέο κατώτατο. Το έχουμε ξαναπεί, μπορεί πολλά να ακούγονται για το θέμα, αλλά οι προσδοκίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές, δηλαδή ο μισθός με την αύξηση αναμένεται να πάει γύρω στα 915 ευρώ, καθώς παραμένει ο στόχος για 950 το 2027. Η αύξηση συμπαρασύρει και μια σειρά επιδομάτων και τις τριετίες, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιχειρεί να κάνει την καλή, αλλά την αύξηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους επωμίζονται οι επιχειρήσεις.

Η Πέρκα και τα σήματα Τσίπρα

Η αποχώρηση Χαρίτση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς δεν εξέπληξε κανέναν - αφού είχε ήδη προαναγγελθεί εδώ και μέρες. Αυτό που θα πρέπει να ρυθμιστεί τις επόμενες ημέρες είναι το ποιος θα αναλάβει την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος όπου το φαβορί είναι ένα, η Πέτη Πέρκα. Όσοι με διαβάζετε θυμάστε πως έχω αποκλείσει την πιθανότητα να αναλάβει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, καθώς μια δική του προεδρία θα οδηγούσε βουλευτές της Νέας Αριστεράς εκτός κόμματος σχετικά άμεσα. Οπότε η λύση Πέρκα είναι και η πλέον ανώδυνη. Αυτό που επίσης πρέπει να επισημάνω είναι πως η επερχόμενη παρουσία Τσίπρα στη Λαμία το ερχόμενο Σάββατο αποκτά σημασία, καθώς αναμένεται και ο ίδιος να τοποθετηθεί στα όσα συνέβησαν στη Νέα Αριστερά και να στείλει ένα σινιάλο ενσωμάτωσης κάποιων στελεχών στη νέα του κίνηση.

Τα επόμενα προσυνέδρια της ΝΔ

Έγραφα τις προηγούμενες μέρες ότι ο Μητσοτάκης θα πάει την Πρωταπριλιά στο Ηράκλειο για το τέταρτο προσυνέδριο της ΝΔ. Έχουν οριστικοποιηθεί επίσης άλλοι δύο σταθμοί, μέχρι το συνέδριο στα μέσα Μαΐου. Λογικά μετά το Πάσχα σειρά έχουν το Ναύπλιο, όπου η ΝΔ έκανε προσυνέδριο την περίοδο προεδρίας του Σαμαρά, καθώς έχει καταγωγή από εκεί η σύζυγος του Γεωργία Κρητικού, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης προσπαθεί να ανακόψει τις διαρροές προς τα δεξιά, όπως σας έλεγα και χθες.

Το τηλεοπτικό λάθος του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο Κώστας Τασούλας είναι πολύ έμπειρος - έχει κάνει χιλιάδες δηλώσεις on camera. Για αυτό και ξάφνιασε τους δημοσιογράφους όταν στη διάρκεια της δήλωσης που έκανε μετά το τέλος της παρέλασης ζήτησε να την διακόψει και να την ξεκινήσει εκ νέου. Κι αυτό διότι η δήλωση γινόταν σε ζωντανή μετάδοση και την παρακολουθούσαν εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές. Μικρό το κακό, του το είπαν οι συνάδελφοι κι εν τέλει συνέχισε τη δήλωσή του.

να το διακοψουμε pic.twitter.com/pg4J21zbLF — Ιερώνυμος boss (@JeronymoBoss2) March 25, 2026

