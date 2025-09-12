Ο Χρυσοχοΐδης κάνει μήνυση στον «Κοντό» μαστροπό της Αθήνας: Διακινούσε πως ήταν «φιλαράκια»

Συνταρακτικές εξελίξεις με την υπόθεση του μαστροπού γνωστού ως «Κοντός», που δρούσε στην περιοχή της Αθήνας, καθώς έγινε γνωστό πως κατέθεσε προσωπική μήνυση εναντίον του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για διασπορά ψευδών πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, ο διαβόητος μαστροπός κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και ναρκωτικά φέρεται να εκφόβιζε τα θύματά του λέγοντάς τους, μεταξύ άλλων, πως διατηρούσε καλές επαφές με τον κ. Χρυσοχοΐδη, ενημερώνει ο ΣΚΑΙ.

Όχι μόνο αυτό, αλλά φέρεται μάλιστα να χρησιμοποιούσε και άλλα επιφανή ονόματα πολιτικών και παραγόντων της χώρας, για να φιμώνει τις γυναίκες που εκμεταλλευόταν.

Ο Χρυσοχοΐδης βάζει στο «μάτι» τον μαστροπό - Πώς δρούσε

Πέντε από τις γυναίκες που είχε θυματοποιήσει ο πλέον γνωστός ως «Κοντός», τον κατήγγειλαν και επί μήνες το ελληνικό FBI τον παρακολουθούσε.

Ο «Κοντός» φαίνεται πως τις προσέγγιζε μέσω γνωστών του, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Πλησίαζε κυρίως τις πιο ευάλωτες οικονομικά λέγοντάς τους ότι έχει γνωριμίες και ότι μπορεί να τις βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, τις κακοποιούσε σωματικά, τις νάρκωνε – δίνοντάς τους κοκαΐνη – και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται, φτάνοντας ακόμα και σε δέκα πελάτες την ημέρα, ενώ συμμετείχαν χωρίς την θέλησή τους σε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Σε βίλες στην Εκάλη και την Γλυφάδα διοργανώνονταν πάρτι με συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εκεί οι γυναίκες «προσέφεραν» τις υπηρεσίες τους.

Ο συλληφθείς είχε ιδρύσει δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών ερωτικού περιεχομένου, στις οποίες φέρεται να συμμετείχαν υποχρεωτικά οι γυναίκες, με τον ίδιο να καρπώνεται όλα τα έσοδα. Παράλληλα, είχε δημιουργήσει και ιστοσελίδα μέσω της οποίας διαφήμιζε τις γυναίκες και κανόνιζε ραντεβού, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα περισσότερα από τα οποία κρατούσε για τον εαυτό του.

Μάλιστα οι αστυνομικοί όταν του πέρασαν χειροπέδες είπαν πως συνέλαβαν τον μεγαλύτερο μαστροπό της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί