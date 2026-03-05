Ο καθησυχαστικός Δένδιας, τα μπράβο του Δούκα στον Σάντσεθ και τα ξεροτήγανα του Μητσοτάκη 

Γενέθλια είχε χθες (04/03) ο Μητσοτάκης όπως σας έγραψα και οι συνεργάτες του δεν τον ξέχασαν. Μετά τον πρωινό καφέ στο Μαξίμου, η πόρτα της αίθουσας άνοιξε και μπήκαν οι κυρίες του γραφείου του με μια τούρτα αμυγδάλου, ενώ ο πρωθυπουργός κέρασε τους συνεργάτες του σαντουιτσάκια από καφέ της πλατείας Κολωνακίου. Και μετά στη Βουλή βεβαίως οι συνεργάτιδες του γραφείου του τον περίμεναν με μια ατομική τούρτα με κερί για να σβήσει, ενώ όσοι βουλευτές πέρασαν από το πρωθυπουργικό γραφείο βρήκαν ως κέρασμα τρουφάκια και τούρτα χωρίς ζάχαρη από το Fresh, αλλά και ξεροτήγανα γιατί είμαστε και Κρητικοί.

Η τετράωρη ενημέρωση

Για πάνω από 4 ώρες στο ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης ενημέρωνε τους εκπροσώπους των κομμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Μου λένε ότι η συζήτηση που έγινε ήταν σοβαρή, καθώς μετείχαν και αρκετοί έμπειροι καθηγητές (Πέτρος Λιάκουρας, Κωνσταντίνος Φίλης, Σωτήρης Ρούσσος, Μαρία Γαβουνέλλη κα). Ως προς την ουσία της συζήτησης, ο Γεραπετρίτης ζήτησε από όλους διακριτικότητα και ψυχραιμία ως προς τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων που θα γίνουν, είπε νεότερες πληροφορίες για το επιχειρησιακό σκέλος του πολέμου και τα όσα γίνονται στην Κύπρο, ενώ εκτιμήθηκε ότι το Ισραήλ πάει για μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στον Λίβανο. Ως προς τα οικονομικά, η ανασφάλεια είναι δεδομένη και για το μεταναστευτικό δεν επισημάνθηκε κάτι ιδιαίτερο, καθώς φαίνεται ότι το μέτωπο του Ιράν αντέχει.

Ο πόλεμος των fake news

Πάντως, ένα θέμα που τέθηκε στο ΕΣΕΠ και θα το βρούμε με έναν τρόπο μπροστά μας είναι η μάχη με τα fake news. «Θα ξεκινήσει ένας πόλεμος υβριδικού τύπου με fake news», έλεγε χθες στη στήλη σοβαρή διπλωματική πηγή, αναφέροντας ως παράδειγμα το…σότο που διακίνησαν χθες Τούρκοι ότι ο πύραυλος που έφυγε από το Ιράν στόχευε τη βρετανική βάση στην Κύπρο, ενώ το ΝΑΤΟ από νωρίς το απόγευμα εκτιμούσε ότι στόχος ήταν νατοϊκή εγκατάσταση στην Τουρκία.

Καθησυχαστικός Δένδιας

Σπάνια εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στην τηλεόραση. Χθες κρίθηκε απαραίτητο καθώς πραγματοποίησε το ταξίδι στην Κύπρο και ήθελε να εξηγήσει το τι ακριβώς μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της Μεγαλονήσου αλλά και το εάν η Ελλάδα κινδυνεύει. Στο δεύτερο ήταν κατηγορηματικός, αφού όπως είπε η Κρήτη είναι στα όρια της εμβέλειας των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ενώ σε ό,τι αφορά την Κύπρο ιδιαίτερη σημασία είχαν οι δηλώσεις του για την προστασία όλου του νησιού και βέβαια και των Τουρκοκυπρίων. Ο Δένδιας δεν έχασε την ευκαιρία χθες να επαινέσει την ελληνική δικαιοσύνη για την απόφαση καταδίκης της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, θυμίζοντας πως το 2012 επί δικής του υπουργείας στο Δημόσιας Τάξης είχαν ξεκινήσει οι προσπάθειες για να τεθεί τέλος στη δράση των ταγμάτων εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Δούκας και ο Σάντσεθ

Η Ισπανία διαχώρισε τη θέση της με την αμερικανική εισβολή μην επιτρέποντας τη χρήση των αμερικανικών βάσεων προκαλώντας όπως ξέρουμε την έκρηξη οργής του πλανητάρχη. Πάντως στην Ελλάδα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έσπευσε να φτιάξει ένα γρήγορο βίντεο στα αγγλικά εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον Σάντσεθ. Δεν ξέρω εάν το είδαν στο σοσιαλιστικό κόμμα της Ισπανίας. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως υπήρξαν πιο φειδωλοί και πιο προσεκτικοί, ενθυμούμενοι ίσως και την ταύτιση της Ισπανίας με την Τουρκία στα αμυντικά θέματα. Η εξωτερική πολιτική θέλει μια κάποια προσοχή, λέω εγώ.

Πέρασε η επιστολική για τους απόδημους

Χθες πάντως στη Βουλή υπερψηφίστηκε η διάταξη για την ψήφο των αποδήμων οι οποίοι πλέον από τις ερχόμενες εκλογές θα μπορούν να ψηφίσουν επιστολικά, χωρίς δηλαδή ανάγκη μετακίνησης πίσω στην πατρίδα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι κάτι τέτοιο θα σημάνει και αύξηση της συμμετοχής για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έχουν ακόμη δικαίωμα ψήφου αλλά δεν ψηφίζουν τα τελευταία χρόνια λόγω της μετανάστευσης τους. Το πόσοι πολλοί θα ψηφίσουν βέβαια παραμένει άγνωστος αριθμός, όπως και άγνωστο παραμένει το εάν η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού θα μπορέσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Πάντως, ήταν μια κίνηση που έπρεπε να γίνει κι τελικά υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και κάποιων ανεξάρτητων, όπως του Ευάγγελου Αποστολάκη, της Αθηνάς Λινού, αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Στη μάχη της Βορείου Ελλάδος

Στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται πως έχει κατασκηνώσει κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετές μέρες με στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Παναγιώτης Δουδωνής αλλά και ο Θανάσης Γλαβίνας, να οργανώνουν τους λεγόμενους «προσυνεδριακούς διαλόγους» από πόλη σε πόλη στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ο σχεδιασμός του Γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη φαίνεται να είναι αρκετά στοχευμένος, καθώς οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις.