Ο Κικίλιας πετάει το «μπαλάκι» ευθυνών στην ΕΛΤΑ - «Εξηγήστε μας τι κάνατε με το πλάνο σας»

Για το φλέγον ζήτημα που απασχολεί τις τελευταίες μέρες, που αφορά το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων της ΕΛΤΑ μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοτπικό σταθμό OPEN.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος που σκέφτεται λογικά, δεν θέλει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των ΕΛΤΑ. Από εκεί και πέρα, έχουμε δύο διοικήσεις των ΕΛΤΑ στη θητεία μας από το 2019. Στην πρώτη διοίκηση δώσαμε 250 εκατομμύρια ευρώ για την εξυγίανση, την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του φορέα. Και στη δεύτερη διοίκηση το mandate μέσα από το Υπερταμείο, προκειμένου να μπορέσουν να "φύγουν μπροστά" τα ΕΛΤΑ με όρους της νέας εποχής», είπε αρχικά ο υπουργός.

Και συνέχισε: «Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει, διαχειριστικά, όλοι αυτοί οι οποίοι διοίκησαν να μας εξηγήσουν με ποιον τρόπο διοίκησαν και τι αποτελέσματα έχει επιφέρει αυτό. Άρα, ναι στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση, αλλά θέλουμε το κράτος να είναι κοντά στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει πού είναι το κράτος.»

Ο Βασίλης Κικίλιας ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις από την ΕΛΤΑ για τους λόγους που κλείνουν τα εν λόγω υποκαταστήματα: «Θα πρέπει να εξηγηθεί ποια από αυτά τα υποκαταστήματα που κλείνουν είναι κερδοφόρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποια από αυτά είναι κερδοφόρα. Επίσης, ποια από αυτά τα οποία κλείνουν ή προσπάθησαν οι κύριοι των ΕΛΤΑ να τα κλείσουν, είναι σε περιοχές ύψιστης στρατηγικής εθνικής σημασίας για τη χώρα, όπως στην περιφέρεια, στα ακριτικά νησιά μας. Εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία».

Αναφορικά με τις ευθύνες για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι «υπάρχει η υπηρεσιακή διοίκηση και όλοι αυτοί οι παράγοντες σε μια δημόσια διοίκηση και σε ένα κράτος, έτσι ώστε να μπορούν να λύνονται ζητήματα και να μην χρειάζεται να φτάνουν όλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Και συνέχισε: «Εμείς πάμε μαζί με τον κόσμο και την κοινωνία, μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε. Το έχουμε κάνει σε πολλές κρίσεις που μας έχουν τύχει αυτά τα επτά χρόνια. Και αισθάνομαι ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να κινηθούμε και σε αυτό το θέμα».

«Τι θέλει ο κόσμος και η κοινωνία; Ο ταχυδρόμος να είναι στην πόρτα του. Θα είναι. Τι θα θέλαμε, επίσης, να δούμε; Ναι, να εκμοντερνίζονται, να εκσυγχρονίζονται και να ψηφιοποιούνται τα ΕΛΤΑ για να αντέξουν τα δεδομένα και τον ανταγωνισμό της νέας εποχής. Κύριοι, με το πλάνο σας, το σχέδιό σας και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, εξηγήστε μας τι κάνατε», είπε καταληκτικά ο υπουργός.