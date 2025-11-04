Στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΤΑ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα.

Νωρίτερα, ο κ. Σκλήκας υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε –ιδίως στο κυβερνητικό στρατόπεδο– το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού, το οποίο προέβλεπε το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «η παραίτησή του δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του ίδιου και όλης της υπόλοιπης ομάδας η οποία τρέχει τα ΕΛΤΑ.

Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται έτσι απλά η πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, ασχέτως της τελευταίας περιόδου, που και εγώ χθες είπα ότι έγινε μια άστοχη διαχείριση επικοινωνιακά και εν μέρει επιχειρησιακά θα πω σε μια αναγκαία μεταρρύθμιση.

Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. Είναι αποτέλεσμα όλων όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Το σχέδιο αυτό όπως το απάντησα χθες και εγώ και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών – το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο που το επέλεξε η Διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι το σχέδιο θα υλοποιηθεί κανονικά, στο σύνολό του».

Σύμφωνα με το ertnews, η παραίτηση του κ. Σκλήκα υποβλήθηκε προς το Υπερταμείο, το οποίο είναι ο μοναδικός μέτοχος των ΕΛΤΑ. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από το Υπερταμείο, ενώ ήδη έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο της επιστολής παραίτησης που απηύθυνε ο ίδιος προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αναβληθεί η συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών που ήταν προγραμματισμένη για τα ΕΛΤΑ, ενώ το παρασκήνιο γύρω από την αποχώρηση του κ. Σκλήκα παραμένει έντονο, καθώς η απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων είχε προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

«Στόχος να μην μείνει κανένας πολίτης χωρίς εξυπηρέτηση»

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «τα ΕΛΤΑ από το 2018 έφυγαν με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ από τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο. Άρα, όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες θα εφαρμοστούν.

Τι έκανε, ωστόσο, λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Δε γίνεται να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι κλείνεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών».

«Έχουν ήδη κλείσει κάποια καταστήματα και η ενημέρωση που έχω από το ΕΛΤΑ είναι ότι αυτή η απόφαση δε θα αλλάξει.

Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, αυτή η αναγκαία απόφαση με διάλογο και τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης», συμπλήρωσε, ενώ διευκρίνισε ότι «προτεραιότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι να μη μείνει κανείς χωρίς εργασία».

«Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται. Πάνε σπίτι των ανθρώπων, και όπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνει διάλογος με την κοινωνία για να μην μείνει κανένας ακάλυπτος», συμπλήρωσε.

Μαρινάκης: «Η πολιτική βούληση είναι το σχέδιο να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί»

«Η πολιτική βούληση είναι μέσα από τα ΕΛΤΑ – γιατί δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση σε έναν οργανισμό που έχει φύγει από την (εποπτεία) κεντρική διοίκηση – η πολιτική βούληση είναι το σχέδιο να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί.

Το αντικείμενο της διαβούλευσης δεν είναι το αν θα κλείσουν τα καταστήματα, είναι το τι μπορεί να γίνει σε κάθε μέρος, σε κάθε τοπική κοινωνία, ώστε να μη μείνει κανένας συμπολίτης μας χωρίς εξυπηρέτηση όπως είχε προβλεφθεί από την αρχή.

Να ενημερωθεί η κοινωνία. Να ηρεμήσει ο κόσμος που δικαίως διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε τη σωστή ενημέρωση από τα ΕΛΤΑ.

Και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές να μη μείνει κανένας πίσω.»

Έμμεσες απαντήσεις στις αντιδράσεις βουλευτών της ΝΔ

Στη συνέχεια, απάντησε εμμέσως στους βουλευτές της ΝΔ που αντιδρούν, λέγοντας:

«Σημασία δεν έχει να ασχολούμαστε μόνο με ένα κατάστημα, αλλά με κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πραγματικά δεδομένα.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων διανέμεται κατ’ οίκον. Πριν κλείσουν αυτά τα καταστήματα.

Δηλαδή 9 στις 10 δουλειές που διεκπεραιώνει η υπηρεσία συνολικά στα ΕΛΤΑ γίνεται κατ’ οίκον.

Ενώ αυτό έπρεπε να κοστίζει περίπου στο 10% κοστίζει στα ΕΛΤΑ 42%. Αυτή η αναντιστοιχία υπάρχει γιατί οι καιροί προχωρούν.

Η ίδια η κοινωνία και η ζωή προχωράνε μπροστά.

Η κοινωνία προχωρά. Οι εξελίξεις αλλάζουν τα δεδομένα. Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν. Τα ΕΛΤΑ εκσυγχρονίζονται. Τα ΕΛΤΑ πάνε σπίτι των ανθρώπων.

Και στις περιοχές που πραγματικά θα υπάρχει πρόβλημα, εδώ έχει ρόλο η διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία – και εκεί θα γίνει ένας διάλογος με την κοινωνία – ώστε να μη μείνει κανένας συμπολίτης μας ακάλυπτος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει κλείσει το 100%,σε Σουηδία, Δανία των ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων.

Στην Ελλάδα το 2013 πριν πάνε τα ΕΛΤΑ στο υπερταμείο είχαν κλείσει 80 καταστήματα. »