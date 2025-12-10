Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την κάρτα αναπηρίας: Νέα εποχή για τα ΑμεΑ στο μετρό

Μία διαδρομή στο μετρό της Αθήνας με τον Παναγιώτη και τον Πέτρο, δύο συμπολίτες μας με αναπηρία που διαθέτουν τη νέα, πλαστική έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας, είχε την ευκαιρία να κάνει το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη βόλτα τους, είδε στην πράξη τις βελτιωμένες παροχές που εξασφαλίζει η Κάρτα στους δικαιούχους της. Η πλαστική Κάρτα διευκολύνει περαιτέρω την καθημερινότητα των ΑμεΑ και ειδικά το κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στη δωρεάν μετακίνηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Οι κάτοχοί της μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν απευθείας, αντί εισιτηρίου, στα σημεία επικύρωσης για να εισέλθουν χωρίς αντίτιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να απαιτείται πια η προσκόμιση γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών για την έκδοση καρτών απεριορίστων διαδρομών.

Η διαδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο μετρό

Μητσοτάκης: «Είσοδος στο μετρό χωρίς χαρτιά»

Η πλαστική έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης, δίχως να παύουν να ισχύουν άλλα υφιστάμενα πάσα.

Η δωρεάν είσοδος στο Μετρό Θεσσαλονίκης γίνεται με απλή επίδειξη της Κάρτας. Τα ίδια δικαιώματα δωρεάν μετακίνησης έχουν πλέον και οι συνοδοί όσων ΑμεΑ χρήζουν συνοδού.

Η Κάρτα Αναπηρίας, οποιοδήποτε τύπου, εξασφαλίζει επίσης δωρεάν είσοδο στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει τις άρτιες υποδομές προσβασιμότητας που διαθέτει το Μετρό και επιβιβάστηκε σε συρμό μαζί με τον Πέτρο και τον Παναγιώτη, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους.

Βγαίνοντας από το Μετρό, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα, μαζί με τον Πέτρο και τον Παναγιώτη, διαπιστώσαμε στην πράξη πώς λειτουργεί αυτή η πολύ ωραία ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, η οποία επιτρέπει στους ανάπηρους συμπολίτες μας να μπορούν, παραδείγματος χάρη, να μπαίνουν στο Μετρό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς να επιδεικνύουν πολλά διαφορετικά χαρτιά.

Είναι, όπως είπε και η Υπουργός, μία στοιχειώδης κίνηση αξιοπρέπειας απέναντι στους συμπολίτες μας, για να βελτιώσουμε την προσβασιμότητά τους και να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματά τους.

Αρκεί να αναφέρω ότι η κάρτα αναπηρίας είχε θεσμοθετηθεί από τη δεκαετία του 1990 -απλά για να δείξουμε μερικές φορές τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται το ελληνικό κράτος. Σήμερα, όμως, γίνεται πραγματικότητα και είναι μία μόνο από τις πολλές τομές που κάνουμε για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Οπότε επιστρέφω την κάρτα και ελπίζω να τη χρησιμοποιείτε συχνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ».

