Ο Κυριάκος Πιερρακάκης «φαβορί» για διάδοχος του Ντόναχιου στο Eurogroup

Μόλις πριν από τρεις μήνες, ο Πασκάλ Ντόναχιου γιόρταζε την επανεκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup για τρίτη θητεία, αλλά η απόφασή του να παραιτηθεί αφού μόλις επέστρεψε ανοίγει την κούρσα, στην οποία συμμετέχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Ντόναχιου ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, και κατά συνέπεια την εγκατάλειψη του πηδαλίου του ισχυρού ενιαίου νομίσματος, για να αναλάβει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου στην Παγκόσμια Τράπεζα.

«Ήταν προνόμιο να υπηρετήσω ως πρόεδρος και μέλος του Eurogroup. Έκανα το καλύτερο δυνατό κάθε μέρα», δήλωσε, σύμφωνα και με δημοσίευμα των Financial Times.

Φαβορί ο Πιερρακάκης για το Eurogroup

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προέδρου του Eurogroup μέχρι την εκλογή του διαδόχου του Donohoe, δήλωσε εκπρόσωπος του Eurogroup.

Για να προεδρεύσει του Eurogroup, ένας υπουργός της Ευρωζώνης αρμόδιος για τα οικονομικά χρειάζεται την υποστήριξη της απλής πλειοψηφίας των συναδέλφων του. Η επόμενη ψηφοφορία θα μπορούσε να διεξαχθεί ήδη τον Δεκέμβριο.

Μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο οποίος μοιράζεται επί του παρόντος τα καθήκοντα του Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας, Γιαν Ζαμπόν.

Ο Βαν Πέτεγκεμ σκέφτηκε να συμμετάσχει στην κούρσα την προηγούμενη φορά, αλλά δεν ήθελε να είναι εναντίον του απερχόμενου προέδρου Ντόναχιου .

Ένα άλλο φαβορί είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος προέρχεται επίσης από το συντηρητικό ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα).

Οι υπουργοί του ΕΛΚ κατέχουν την πλειοψηφία των εδρών στο Eurogroup, επομένως είναι πιθανό να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο από την κομματική τους οικογένεια.

Αλλά αυτό δεν αποκλείει μια δεύτερη προσπάθεια για τον Κάρλος Κουέρπο, υπουργό Οικονομικών στην αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας, ο οποίος αποσύρθηκε από την κούρσα την προηγούμενη φορά μαζί με τον Λιθουανό Ριμάντας Σαντζίους, Σοσιαλδημοκράτη, όταν έγινε φανερό ότι ο Ντόνοχοε θα κέρδιζε.

Εν τω μεταξύ, ο Σάτζιους έχει αντικατασταθεί από τον Κριστούπας Βαϊτιεκούνας μετά από ανασχηματισμό της κυβέρνησης στη Λιθουανία τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο Βαϊτιεκούνας θα βάλει το καπέλο του στο ρινγκ.

Όταν ρωτήθηκε χθες για την παραίτησή του, ο Cuerpo ευχαρίστησε τον Donohoe «για το έργο του στο τιμόνι του Eurogroup» και του ευχήθηκε «ό,τι καλύτερο στις μελλοντικές του ευθύνες».

«Πέρα από αυτό, θα υπάρξει χρόνος να μιλήσουμε για τη διαδοχή του Eurogroup», πρόσθεσε.