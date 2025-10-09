Ο λόγος για το «άκυρο» Σαμαρά, το δυναμόμετρο στη χειραψία και η γνώμη του ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα

Ενώ ο Σαμαράς ήταν να δώσει κανονικά το παρών στην παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη, εν τέλει ακύρωσε. Μάλιστα, συνεργάτης του ειδοποίησε τον Στυλιανίδη λίγα λεπτά πριν την έναρξη της παρουσίασης και ενώ ο κ. Σαμαράς αναμένετο κανονικά. Προφανώς έχει το πένθος του, αλλά ο Σαμαράς είναι πολιτικό ζώο και έκανε μια «προσωπική επιλογή». Προφανώς δεν ήθελε να συνδυάσει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της κόρης του με το να ακούσει τον Μητσοτάκη που έκανε μια σύντομη παρέμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, η επαναπροσέγγιση έχει τσακίσει κανονικά, καθώς ο Σαμαράς μοιάζει να μην θέλει να ακούσει.

«Δεν έκανε καλά»

Πάντως, άνθρωποι που γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια τον Αντώνη Σαμαρά εκτιμούσαν χθες στο Ωδείο ότι δεν έκανε καλά να ακυρώσει τελευταία στιγμή. Θα μπορούσε να έχει εμφανιστεί, να είναι κεντρικό πρόσωπο, να είναι υπεράνω και στο τέλος της ημέρας να κάνει αυτό που ήθελε, έλεγε στη στήλη άνθρωπος που γνωρίζει τον Μεσσήνιο πολιτικό εδώ και δεκαετίες. Και άλλοι συμμερίζονταν την εκτίμηση ότι, σε μια εκδήλωση με την όλη ΝΔ παρούσα, ο κ. Σαμαράς επέλεξε να φανεί ως παραφωνία.

Το δυναμόμετρο στη χειραψία

Μια ακόμη συζήτηση στα πηγαδάκια του Ωδείου ήταν αν η χειραψία του Μητσοτάκη με τον Καραμανλή ήταν καλύτερη ή χειρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη έναν χρόνο πριν το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής. «Ε, δεν θα βγάλουμε και το δυναμόμετρο«, έλεγε σκωπτικά στέλεχος της ΝΔ. Σωστό είναι αυτό, μιας και η άποψη του Καραμανλή για τον Μητσοτάκη δεν μοιάζει να μεταβάλλεται, ούτε αλλάζει η εκτίμηση που έχει στον Νίκο Δένδια. Βεβαίως, ο Καραμανλής δεν είναι... εμπρηστής, τουλάχιστον από μόνος του, αλλά αυτό μένει να φανεί την άλλη εβδομάδα που θα παρέμβει και ο ίδιος στα πράγματα, σε εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη.

«Δεν θέλουμε ούτε να τον βλέπουμε»

Ρώτησα άνθρωπό μου στο ΠΑΣΟΚ, από αυτούς που πολέμησαν αρχικά μόνοι τους την μεγάλη κρίση της χρεοκοπίας το 2010 για το εάν έχουν αλλάξει αισθήματα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν θέλουμε ούτε να τον βλέπουμε» ήταν η απάντηση που έλαβα. Ο άνθρωπος μου είναι ειλικρινής. Γιατί αποτυπώνει τα πραγματικά αισθήματα της βάσης του κόσμου του ΠΑΣΟΚ που είδε τον Τσίπρα να αποδομεί συνολικά την προσπάθεια που έκανε μόνο του το ΠΑΣΟΚ τα δυο πρώτα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Οπότε τα όσα είπε ο Ανδρουλάκης προχθές στο Εrtnews θα έλεγα πως ήταν και λίγα. Για αυτό και όποιος σκέφτεται προοδευτικό μέτωπο απέναντι στον Μητσοτάκη, μάλλον δεν ξέρει την ανθρωπογεωγραφία της Κεντροαριστεράς.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου

Στην Αμαλίας πλευρά, στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα, παρακολουθούν τον χαμούλη που προκάλεσε η ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού και κρατούν κλειστά στόματα για τις επόμενες κινήσεις. Μια αίσθηση της ανθρωπογεωγραφίας που θα στηρίξει την προσπάθεια του Τσίπρα θα δώσει η ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου που θα έρθει στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες. Σας το έγραψα και χθες. Ο Τσίπρας θέλει να απαλλαγεί από το συρφετό διαφόρων σουλατσαδόρων που αποτέλεσαν τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Το θέμα είναι τι κεφάλαιο προσωπικής αξιοπιστίας του έχει απομείνει για να το καταφέρει.

Λινού κι Αποστολάκης στο περίμενε

Αθηνά Λινού κι Ευάγγελος Αποστολάκης ήταν στο περίμενε όλο αυτό το διάστημα για τις επόμενες κινήσεις τους και την πιθανή ένταξη τους στο ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο η αποχώρηση Τσίπρα και η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος αυτομάτως τους κατατάσσει στα πρώτα ονόματα που θα ενθυλακώσει ο πρώην Πρωθυπουργός στο νέο σχήμα. Ειδικά ο Ναύαρχος εν αποστρατεία, που υπήρξε πρωτοπαλίκαρο του Κασσελάκη, θα αισθανθεί μάλλον καλύτερα με τον Τσίπρα. Πάντως το συμπέρασμα είναι ένα: αφήστε κατά μέρος τις ιδεολογίες. Οι βουλευτές θα πάνε με αυτόν που θεωρούν πως του εξασφαλίζει την καλύτερη προοπτική επανεκλογής.