Ο Μητσοτάκης πήρε τηλέφωνο και συνεχάρη τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ένα ιδιαίτερο τηλεφώνημα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά την άφιξη της αποστολής της Εθνικής στην Ελλάδα, τηλεφώνησε στον προπονητή της γαλανόλευκης, τον οποίο συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών μας.

Παράλληλα, τόνισε πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια των διεθνών μας, που οδήγησε την «Επίσημη Αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.