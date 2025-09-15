Τι γίνεται με το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική: Οι αινιγματικές δηλώσεις και ο σκόπελος Μονακό

Αίσθηση και πολλά ερωτηματικά προκαλούν επίσημες δηλώσεις των χάλκινων πρωταθλητών στο Eurobasket 2025 αλλά και τα από καρδιάς λόγια του Βασίλη Σπανούλη, αναφορικά με το μέλλον του στον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

Την αρχή έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στην επίσημη συνέντευξη Τύπου μετά τον μικρό τελικό κόντρα στη Φινλανδία. Ανέφερε ξαφνικά: «Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό.

Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα».

Σπανούλης και Αντετοκούνμπο | INTIME

Σπανούλης: «Δίπλα σας, είτε ως προπονητής, είτε ως φίλος»

Για όσους παρακολούθησαν το βίντεο της ελληνικής ομοσπονδίας, μέσα από τα ελληνικά αποδυτήρια στην Arena της Ρίγα, τα λόγια του Ομοσπονδιακού τεχνικού μπορούν να ερμηνευτούν κι ως αποχαιρετιστήρια. Το λιγότερο όμως, «γέννησαν» κάμποσα ερωτήματα.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω παιδιά μέσα από την καρδιά μου, για τα δύο αυτά χρόνια που είμαστε μαζί, όχι μόνο φέτος. Να ευχαριστήσω και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στα παράθυρα, όλο το σταφ. Για εμένα προσωπικά, κάναμε ένα εκπληκτικό τουρνουά. Πιστεύω παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ. Δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο.

Παίξαμε και εξαιρετικό μπάσκετ. Για ακόμα μία φορά σήμερα βάλαμε 92 πόντους. Παίξατε όλοι στο τουρνουά. Είχαμε ένα εκπληκτικό κλίμα. Σας εύχομαι από καρδιάς, να κάνετε μια εξαιρετική χρονιά στις ομάδες σας, να πετύχετε τους στόχους σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας, είτε ως προπονητής, είτε ως φίλος. Το τηλέφωνό μου θα είναι πάντα ανοικτό για εσάς».

Μετά από αυτά, δεν ήταν λίγοι αυτοί που αναρωτήθηκαν: «Τι έγινε, δεν θα συνεχίσει;».

Η απάντηση έμοιαζε δεδομένη από τη στιγμή που η παρουσία της Εθνικής στο Eurobasket 2025 είναι άκρως επιτυχημένη: Πήρε μετάλλιο! Είχε να το καταφέρει από το 2009. Άλλαξαν πόσες γενιές και δεν τα καταφέρναμε. Μόνο και η παρουσία στα ημιτελικά ήταν βήμα παραπάνω, καθώς αδυνατούσαμε να φτάσουμε εκεί. Συνήθως πηγαίναμε αήττητοι στο νοκ άουτ και εκεί ερχόταν η ψυχρολουσία.

Διαβάστε επίσης: Eurobasket 2025: Πόσα λεφτά παίρνει η Εθνική για το χάλκινο μετάλλιο

Σπανούλης: Ολοκληρώθηκε το διετές συμβόλαιό του

Στο καθαρά τυπικό σκέλος, το συμβόλαιο του Βασίλη Σπανούλη με την Ελληνική Ομοσπονδία ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Ήταν για δύο χρόνια. Η πόρτα της ΕΟΚ είναι ορθάνοιχτη. Το είπε ορθά κοφτά και ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος.

«Εμείς θέλουμε ο Βασίλης να παραμείνει στην εθνική ομάδα. Απλά, είναι θέμα δικό του, να το σκεφτεί, να αποφασίσει και να πει ότι θα δεχτεί να συνεχίσει». Ακόμα και το μετάλλιο να μην είχε πάρει η Εθνική, το ίδιο θα αποκρινόταν ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Το εξήγησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλύτερα από τον καθένα. Βγάζει σε όλους τον καλύτερο εαυτό και μπόλιασε (ξανά) στην Εθνική ομάδα τη νοοτροπία νικητή.

Μπαίνει μπροστά για τους παίκτες του και δέχεται αυτός τα «πυρά». Στην ερώτηση στον Γιάννη για τον Σενγκούν, ο Σπανούλης θα μπορούσε να είχε αποφύγει να τοποθετηθεί. Ρωτήθηκε κάτι άλλο άλλωστε. Όμως - παρά την πληρωμένη απάντηση και του Γιάννη «έχω κατακτήσει τα πάντα, μπες στο youtube και δες αν πασάρω καλά», ο Σπανούλης είπε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι. «Είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη».

Στη μανούρα με την Ισπανία, πρόγκηξε και τον Αλντάμα, φωνάζοντάς του «τι θες ρε;».

Είναι αυτονόητο για τους παίκτες να είναι εκεί ο Σπανούλης. Έχει δώσει ευκαιρίες σε νέα παιδιά και προετοίμασε το «αύριο». Τον Σαμοντούροβ τον πήρε μαζί, έκοψε τον Ζούγρη τελευταίο αλλά το ξεκαθάρισε πως στο μέλλον θα είναι εκεί.

Διαβάστε επίσης: Αλέξανδρος Σαμοντούροφ: Οι φτωχοί γονείς από την Γεωργία, η θέση «γρίφος» και το πώς τον άρπαξε ο Παναθηναϊκός

Η απόφαση λοιπόν είναι δική του.

Σπανούλης: Ο ίδιος θέλει, αλλά η Μονακό...

Το ερώτημα μετά από όλα αυτά είναι ένα: τι θέλει ο ίδιος; 100% να συνεχίσει. Χίλια τα εκατό είναι μέσα στην Εθνική με καρδιά και ψυχή. Τον πιέζει όμως η Μονακό. Το κλαμπ του. Τον θέλει εκεί. Δεν μπορούν να δεχθούν κάθε λίγο να λείπει. Στα «παράθυρα» τον χειμώνα ας πούμε. Η Μονακό παίζει ήδη φιλικά προετοιμασίας - έπαιξαν στην Κύπρο κόντρα στον Ολυμπιακό - και ο προπονητής της ήταν στην Εθνική του. Τσινάνε με αυτή την κατάσταση.

Σπανούλης | INTIME

Αυτό που μένει λοιπόν είναι να κάνει μία κουβέντα ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης με τους ανθρώπους της Μονακό. Θα τους εκφράσει τα «θέλω» του και μένει να δούμε πώς θα αποκριθούν αυτοί από την πλευρά τους. Ο ίδιος και η ΕΟΚ θέλουν 100%. Αναμένουμε να ξεκαθαρίσει το θέμα με τη Μονακό, με την ευχή όλων να μην υψώσουν εμπόδια.

Διαβάστε επίσης: Κώστας Αντετοκούνμπο: Στις ΗΠΑ τον έλεγαν Mr. Fantastic - Οι πάγκοι στα πανηγύρια, το «παιχνίδι» που έπαιζαν και η προσέγγιση Μπαρτζώκα