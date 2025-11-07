«Ο Νίκος Νικολόπουλος με έφερε σε επαφή με την Καρυστιανού»: Τι απαντά ο Καραχάλιος για την αμοιβή του και τον Σαμαρά

Στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία ανέφερε πως δεν τον γνώριζε όταν ξεκίνησε να έχει επαφές μαζί του, απάντησε ο Νίκος Καραχάλιος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Λιάγκα, ο Νίκος Καραχάλιος αποκάλυψε το πρόσωπο που τον έφερε σε επαφή με την κα. Καρυστιανού.

Όπως είπε: «Πώς με είδε τυχαία; Περπατάει ο Καραχάλιος στο δρόμο και του λέει κάποιος πάμε να πιούμε καφέ; Ο κάποιος είναι 30 χρόνια βουλευτής, ένας από τους καλύτερούς μου φίλους στη ΝΔ, είναι πασίγνωστος πολιτικός, δίπλα στον Κώστα Καραμανλή, διετέλεσε υπουργός, γραμματέας της ΝΔ και έχει όνομα. Είναι ο Νίκος Νικολόπουλος.

Διαβάστε ακόμα: Καραχάλιος: «Η Καρυστιανού με φώναξε για να οργανώσουμε το κίνημα»

Γίνεται ο Καραχάλιος να πάει σε ένα γραφείο, να γίνουν πέντε συναντήσεις και να μην ξέρουν ποιος είναι; Συστήθηκα, ξέρετε ποιος είμαι και μου λένε γι’ αυτό σας καλέσαμε. Μα γιατί να με φωνάξουνε; Ήταν σαφές πως από τη στιγμή που διαφοροποιήθηκε ο κ. Σαμαράς, θα στήριζα τον Σαμαρά και της το ξεκαθάρισα κιόλας και αυτό τα μπερδεύει, η πολιτική είναι συνθετική.

Της είπα πως θα τη βοηθήσω χωρίς αμοιβή γιατί πιστεύω στα Τέμπη. Επομένως της λέω πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν είναι μαζί μας οι γονείς, δεν θα κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε μαζί μας το σύνολο».

Στη συνέχεια είπε: «Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, αρχικά αυτό που είπαν πως ο Καραχάλιος μίλησε για το Κύμα και πως το κάνει για να βοηθήσει τον Μητσοτάκη. Μακριά από μένα ο Μητσοτάκης, ότι κάνω, το κάνω για να φύγει. Την Καρυστιανού την τιμώ και χαίρομαι και την καλωσόρισα χθες στην κομματική και κινηματική διαδικασία. Από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει το βήμα, κρίνεται πολιτικά και πρέπει ο κόσμος να λέει και να ακούει αλήθειες και από εκείνη.

Η Μαρία Καρυστιανού. | INTIME

Η Καρυστιανού λέει ότι έχει δυσφορία και δυσανεξία απέναντι στα κόμματα, αλλά ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Δεν την ψήφιζε τα τελευταία 10 – 20 χρόνια, καλά έκανε, αλλά όταν ψήφιζε πριν, στη μια εκλογική αναμέτρηση που την είχε ψηφίσει, ήμουν γραμματέας και εκλογικός αντιπρόσωπος. Άρα, ψήφιζε χωρίς να ξέρει τον εκπρόσωπο του κόμματος; Ήμουν σε όλες τις εκδηλώσεις δίπλα στον Κ. Καραμανλή. Μόλις με φώναξε, εγώ έκπληκτος, της είπα πως τιμώ τον αγώνα σας, αλλά είναι ο αγώνας των Τεμπών, Εκπροσωπείτε τους πάντες; Αυτή ήταν η ερώτηση που της έκανα. Γιατί αν κάνετε αυτή την κίνηση χωρίς τον απόλυτο αριθμό των συγγενών μαζί μας, κινδυνεύουμε το κύμα που έχετε δημιουργήσει, να μας καταπιεί».

Για τις τελευταίες τοποθετήσεις συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για όσα ακούγονται περί της κίνησης της Καρυστιανού, ο Καραχάλιος είπε: «Νομίζω ότι θα υπάρξουν κι άλλοι γονείς και συγγενείς θυμάτων που θα την αδειάσουν. Το πρώτο πράγμα που της είπα, ήταν τα τέσσερα "Κ”. Τα μαθαίνουμε στα πρωτάκια της πολιτικής. Κοινωνία, τη θέλουμε μαζί μας. Αν δημιουργηθεί κύμα, μας επιβάλει να κάνουμε μια κίνηση, η κίνηση γίνεται κίνημα και το κίνημα κόμμα».

Σε ερώτηση για το πώς έχει επικοινωνήσει με την κα. Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος είπε: «Έχουμε μιλήσει δια ζώσης. Τις τελευταίες 3 μέρες δεν έχω μιλήσει μαζί της αλλά με ενδιάμεσους συνεργάτες].

Όταν ρωτήθηκε αν η Μαρία Καρυστιανού είναι εκνευρισμένη μαζί του, ο κ. Καραχάλιος είπε: «Αν είναι εκνευρισμένη μαζί μου; Και η μητέρα μου είναι εκνευρισμένη, γιατί δεν τρώω μουσακά και θέλω να κάνω δίαιτα. Αλλά όταν έχεις μια φιλική σχέση με κάποιον, τους εκνευρισμούς τους ξεπερνάς, ειδικά στην πολιτική. Τώρα, αν δεν καταλαβαίνεις πώς πρέπει να γίνει, επειδή είσαι νέος και άπειρος, τότε παίρνεις τους ειδικούς. Καλή της επιτυχία, της το ευχήθηκα από την πρώτη στιγμή, εγώ δεν είμαι καθόλου εκνευρισμένος, της είπα πως το κύμα είναι και δικό της».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε ποιον θα στήριζε μεταξύ Σαμαρά και Καρυστιανού, αν ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσιζε να κάνει ένα νέο βήμα στην πολιτική, ο Καραχάλιος απάντησε: «Θα πόνταρα στο έμπειρο άλογο, στον άνθρωπο που κυβέρνησε τη χώρα με πυγμή και στον φίλο μου επί 30 χρόνια, που λέγεται Αντώνης Σαμαράς».



