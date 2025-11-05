Καραχάλιος: «Η Καρυστιανού με φώναξε για να οργανώσουμε το κίνημα»

Το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Καραχάλιος μίλησε για τη συζήτηση που προκάλεσε η ανάρτησή του σχετικά με την πλατφόρμα ΚΥΜΑ, την οποία είχε συνδέσει με τη Μαρία Καρυστιανού.

Όπως εξήγησε στον ΑΝΤ1, «το Κ στο ΚΥΜΑ συμβολίζει την κοινωνία που λέει «κάντε κάτι». Ο κόσμος δείχνει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνά σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος των Τεμπών· η Μαρία αντιπροσωπεύει μια ιδέα δικαιοσύνης και κάθαρσης».

Σχολιάζοντας τη διάψευση της Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος τόνισε ότι «πρώτα από όλα, η Μαρία είναι άνθρωπος με έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει.

Ένιωσε τη δύναμη του κύματος και αιφνιδιάστηκε».

Σχετικά με την ιδιοκτησία της πλατφόρμας, διευκρίνισε: «Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν. Αν θέλει, τα domain τα δίνω αύριο». Υπογράμμισε επίσης ότι οι συναντήσεις τους τους τελευταίους τρεις μήνες ήταν 15-20 φορές.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η κα. Καρυστιανού τον κάλεσε για να προχωρήσουν στην οργάνωση ενός κινήματος, όχι αποκλειστικά για το «ΚΥΜΑ», με στόχο να μετασχηματιστεί ενδεχομένως σε κόμμα και να συμμετάσχει στο κοινοβούλιο. «Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της, καθώς οι μισοί τη συμβουλεύουν να προχωρήσει και οι άλλοι μισοί να μην μπλέξει με την πολιτική. Κάνουν λάθος· θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα», σημείωσε.

Παράλληλα τόνισε ότι «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας, αλλά ως ένας από τους πολλούς. Το ΚΥΜΑ δεν αφορά μόνο τα Τέμπη, αλλά και το Μάτι. Δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών».

Τέλος, υποστήριξε ότι «η Καρυστιανού θα μπορούσε να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής, αν τις προκήρυσσε. Η στιγμή που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί και ο Σαμαράς και, δευτερευόντως, ο Τσίπρας».