Ο πραγματικός στόχος Τσίπρα για τις επόμενες βουλευτικές, η απόφαση για το μνημείο και η μνημειώδης ατάκα για τον Μητσοτάκη

Καθώς μπαίνουμε σε προεκλογικό κλίμα προοδευτικά και τα πολιτικά διλήμματα γίνονται πιο σκληρά, ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να απευθυνθεί πιο συγκροτημένα στο κοινό του 40%, τους ανθρώπους του «Μένουμε Ευρώπη» και του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου», με παλιούς όρους. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να διαβαστεί και η απόφαση του να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας τη σχετική ευθύνη για το μνημείο, υπερβαίνοντας τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων. Μαθαίνω μάλιστα ότι περί τούτου υπήρξε προ ημερών συνεννόηση του Μητσοτάκη με τον Δένδια.

Προσθήκη Σέρμπου στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Σωτήρης Σέρμπος θα είναι το new entry στην ομάδα που στηρίζει τον Πρωθυπουργό στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Ο κ. Σέρμπος, που θυμίζω πως έγινε γνωστός αρχικά στους παροικούντες την πολιτική Ιερουσαλήμ ως διπλωματικός σύμβουλος του Νίκου Ανδρουλάκη, θα συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό σε θέματα διπλωματίας εντασσόμενος στην ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου. Ο Σέρμπος ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, στις εκλογές του 2024 και κατετάγη 16ος σε σύνολο 42 υποψηφίων λαμβάνοντας πάνω από 60.000 σταυρούς. Η επίσημη ανακοίνωση της ένταξης του αναμένεται στα τέλη της εβδομάδας.

Η δεξαμενή των αναποφάσιστων κι ο Τσίπρας

Προσπαθώ εδώ και μέρες να απαντήσω στο ερώτημα από πού θα αντλήσει ψήφους ο Τσίπρας εφόσον ξανασυστήνεται ως συστημικός παίχτης με κυβερνητική εμπειρία και όχι ως φορέας μια αντισυστημικής καταγγελτικής αντιπολίτευσης. Η απάντηση που λαμβάνω από ανθρώπους που έχουν κάνει αναλύσεις είναι πως το βασικό του στοίχημα θα είναι να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ και να στοχεύσει πολύ στους αναποφάσιστους. Τίποτε από τα δυο δεν μου φαίνονται ακριβώς ως winning strategy, αν και καταλαβαίνω πως το βασικό μέλημα για την κίνηση του Τσίπρα είναι να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις ερχόμενες εκλογές, ώστε να καθαρίσει το παιχνίδι στο πεδίο της ανιπολίτευσης. Όπως έχω ξαναγράψει, η ανακοίνωση τις επόμενες μέρες των ονομάτων του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου που διευθύνει, θα είναι τροχιοδεικτική των προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού για το πολιτικό και κοινωνικό στίγμα των στελεχών που περιβάλλουν την κίνηση του. Καμία σχέση δηλαδή με τους συνταξιδιώτες που ανέβηκαν στο τρένο της Πρώτης Φοράς Αριστερά.

Τα πηγαδάκια του γάμου

Συζητήθηκε πολύ ο γάμος της δικηγόρου και περιφερειακής συμβούλου Εβίνας Γιακουμάτου με τον παλαιό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο στο Politeia Tennis Club την Παρασκευή. Με κουμπάρο τον Μητσοτάκη, πώς θα γινόταν αλλιώς άλλωστε; Πάντως, για να σας πω και τα ντεσού, αμέσως μετά το φαγητό, το πάρτι μεταφέρθηκε στον χώρο της πισίνας, όπου οι καπνίζοντες έστησαν πηγαδάκια, στα οποία μετείχε και ο πρωθυπουργός βεβαίως-βεβαίως. Άλλωστε, πολλοί από τους καλεσμένους ήταν οι πρώτοι του πυρήνες στην παλιά, ενιαία Β’ Αθηνών, οπότε το κλίμα ήταν δεδομένα οικείο.

Και Mercedes και Βαρελάδικο

Μένω στον γάμο της Πολιτείας και χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, να σας μεταφέρω μια μνημειώδη ατάκα που ακούστηκε από πολύ έμπειρο Νεοδημοκράτη, ο οποίος γνωρίζει τα κομματικά σαν την τσέπη του. «Ο Μητσοτάκης είναι και Mercedes και Βαρελάδικο», έλεγε σχολιάζοντας ότι τη μια μέρα ο πρωθυπουργός ήταν στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη με τη «λαϊκή δεξιά» και την άλλη στο βιβλίο του Αλέξη Πατέλη, με πολλούς κεντρώους και φιλελεύθερους πολίτες που δεν ανήκουν οργανικά στη ΝΔ. Βεβαίως, στο τέλος της ημέρας η «ταμπακιέρα» είναι πόσοι από όλους αυτούς θα σε ψηφίσουν και όχι αν θα σε κεράσουν… σφηνάκια.

