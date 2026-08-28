Ο Τσίπρας στην «αφετηρία» για εκλογές: «Μόνος μας αντίπαλος η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρώτος σταθμός η ΔΕΘ»

Ο Αλέξης Τσίπρας ηγήθηκε σήμερα της Συνεδρίασης των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, διαγράφοντας την προεκλογική στρατηγικής της ΕΛΑΣ ενόψει και της ΔΕΘ.

Όπως αντιλαμβάνεστε με το τέλος του καλοκαιριού και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο χρόνος αρχίζει να μετράει πλέον αντίστροφα, αφού βρισκόμαστε στην αφετηρία ενός δύσκολου αγώνα δρόμου με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες δεν θα παρουσιάσουμε μέτρα αλλά ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Προσανατολισμένο στην ευημερία όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφία».

Τσίπρας: «Χαμένη ευκαιρία η 7ετία ΝΔ»

Αρχικά, ο πρώην πρωθυπουργός είπε: «Η εφταετία της ΝΔ ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο μας. Η μεγάλη επιτυχία της εξόδου από τα μνημόνια της χρεοκοπίας και οι πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες εξαντλήθηκαν, δίχως να αφήσουν θετικό αποτύπωμα στη κοινωνία.

Δίχως να δημιουργηθούν υποδομές προστασίας της κοινωνίας, δίχως να τεθούν οι βάσεις για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, δίχως να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

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Ταυτόχρονα οι ανισότητες γιγαντώθηκαν, η διαφθορά εξαπλώθηκε, η απόκλιση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο επιταχύνθηκε, αφού η χώρα σε όλους τους κρίσιμους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες βρίσκεται ουραγός των χωρών της ΕΕ.

Ενώ η καταρράκωση του κράτους Δίκαιου με το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη συγκάλυψη των Τεμπών και τα συνεχή οικονομικά σκάνδαλα, που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποτελούν στίγμα για τη χώρα που πρέπει να αποκαθαρθεί».

Τσίπρας: «Χρειαζόμαστε αλλαγή πορείας»

Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη.

Η δική μας ευθύνη είναι να καταθέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού όχι σκόρπιες προτάσεις αλλά ένα συνεκτικό όραμα και σχέδιο εναλλακτικής πορείας.

Με στόχο την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, όχι μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και στην παραγωγικότητα, στις αμοιβές, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στέγη, στην ανθεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής.

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Αλλά και την εσωτερική σύγκλιση. Την άμβλυνση των ανισοτήτων, την αναδιανομή. Ένα Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα

Και ένα νέο μοντέλο άσκησης εξουσίας που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση.

Αυτές είναι οι βασικές αρχές του προγραμματικού μας σχεδίου και αποτελεί αποτέλεσμα μιας συλλογικής και επίπονης εργασίας που έγινε τους προηγούμενους μήνες με τη δική σας συμβολή».

Τσίπρας: «Μόνος μας εχθρός ο Μητσοτάκης»

Η στρατηγική μας αυτή ορίζει και τον αντίπαλό μας. Τον μόνο αντίπαλο της ΕΛ.Α.Σ που είναι η σημερινή κυβέρνηση. Η ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη, υπεύθυνη και υπόλογη για όλα τα τραύματα της κοινωνίας και της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Απόφαση, στόχος, επιδίωξη, συλλογική προσπάθεια, της Συμπαράταξής μας είναι η απαλλαγή της Ελλάδας από αυτή την κυβέρνηση.

Κανένας περισπασμός, κανένα τεχνητό εμπόδιο, απ’ όπου κι αν προέρχεται, δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσει από το στόχο αυτό. Που δεν είναι στις συνθήκες αυτές στόχος κομματικός, είναι θα έλεγα στόχος εθνικός.

Στόχος απαλλαγής της χώρας από τις δυνάμεις που την κρατούν καθηλωμένη στην καθυστέρηση, τη διαφθορά, την υπονόμευση του κράτους δικαίου, τον κοινωνικό κατακερματισμό, το επικίνδυνο από κάθε άποψη τέλμα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, ζητά αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από τη σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας που έχει γίνει καθεστώς.

Αλλά το βασικό, το κύριο, αυτό που θα ανοίξει την πόρτα της προόδου, είναι συστηματικά, νηφάλια, με επιχειρήματα και διάθεση διαλόγου, να πείθουμε τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος που εμείς προτείνουμε, αλλά που μόνο αυτοί μπορούν να τον ανοίξουν με την ψήφο και τη συμμετοχή τους.

Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, με πρώτο μεγάλο σταθμό τη ΔΕΘ, τη μεγάλη εξόρμηση στο λαό. Με όπλο τις θέσεις και τις προτάσεις μας, και κινητήρα την οργάνωση, την αφοσίωση, την κινητοποίηση των μελών και των φίλων της ΕΛ.Α.Σ.

Είναι δύσκολο έργο να αφυπνίσουμε και να κινητοποιήσουμε την κοινωνία μας. Αλλά αξίζει κάθε κόπο».