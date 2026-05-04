Σε πρώτο πλάνο η θετική ατζέντα της κυβέρνησης: Η στάση της ΝΔ ενόψει της νέας «μάχης» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη θετική ατζέντα και τις πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να αναδείξει τη βούλησή του για «γκάζι» στο κυβερνητικό έργο και ταυτοχρόνως να απεγκλωβίσει τη δημόσια συζήτηση από τη «σκανδαλολογία» της αντιπολίτευσης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το νομοσχέδιο για τα λεγόμενα πανωτόκια που προανήγγειλε, ώστε να μπει όπως είπε «τέλος στα ψιλά γράμματα» δημιουργώντας «ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους». Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης επιδιώκει να προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές, επιβάλλοντας πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30% έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, ενώ ο δανειολήπτης αποκτά δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανέδειξε το νέο «άλμα στο διάστημα» που έκανε η Ελλάδα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων – τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn, που θέτουν τη χώρα μας στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας . Οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για Πολιτική Προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζεται για την κοινοβουλευτική μάχη του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην απόρριψη της πρότασης χωρίς την κατάθεση κάποιας αντιπρότασης. Η απόφαση εδράζεται στην αξιολόγηση ως εξαιρετικά αδύναμων των στοιχείων της δικογραφίας για τα δύο πρώην υπουργικά στελέχη της ΝΔ και στο σκεπτικό ότι η κυβερνώσα πλειοψηφία θα πρέπει να θέσει κάποια στιγμή μια κόκκινη γραμμή στην πρακτική της οριζόντιας αποδοχής των αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ισορροπίες αναζητούνται και στο εσωτερικό της ΝΔ μετά τις αλλεπάλληλες βολές βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος κι ενώ η ΝΔ βαδίζει προς το Συνέδριο του κόμματος στις 15 - 17 Μαΐου. Στόχος του Πρωθυπουργού είναι να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξει εικόνα συσπείρωσης. Εξ ού και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της προσεχούς Πέμπτης (07/05) συνιστά crash test.

Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να επαναλάβει το σεβασμό στο ρόλο του βουλευτή και τη βούλησή του για την ενίσχυσή του. Θα ξεκαθαρίσει εκ νέου τις διαφορετικές αρμοδιότητες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας υπερασπιζόμενος το επιτελικό κράτος. Και θα θέσει τις «κόκκινες γραμμές» στις διαφοροποιήσεις από το κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης. Θα επιχειρήσει, δε, να καταστήσει σαφές ότι «δεν πρέπει να πυροβολούμε τα πόδια» μας δίνοντας τροφή στην αντιπολίτευση και θα στείλει μήνυμα κατά της εσωστρέφειας σε μια κρίσιμη περίοδο.