Σήμερα περιμένουν στο Μαξίμου μια ενημέρωση από τους εκπροσώπους των μπλόκων για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάνε στη συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας ή το πολύ το πρωί της Τρίτης.

Από μεριάς κυβέρνησης παρών θα είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος παρά τις επιμέρους γκρίνιες, έχει καταφέρει να κρατήσει το κεφάλι του πάνω από το νερό.

Είναι σίγουρο ότι από μεριάς αγροτών θα έρθουν αρκετοί, αλλά για το Μέγαρο Μαξίμου το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτοί που θα βρεθούν στη σύσκεψη θα μπορούν να δεσμευτούν έναντι της κυβέρνησης.

Το μάτι του Σκέρτσου στους περιφερειάρχες

Ένα σύστημα που παραπέμπει στο σύστημα ΜΑΖΙ που αφορά την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε χθες στους 13 περιφερειάρχες της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πλέον θα υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης των έργων στο πλαίσιο των περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων.

Ο μηχανισμός παρακολούθησης θα βρίσκεται στην προεδρία της κυβέρνησης, με άλλα λόγια ο Άκης Σκέρτσος θα έχει να ασχολείται και με τους περιφερειάρχες. Μαθαίνω, πάντως, ότι κάποιοι εκ των νέων περιφερειαρχών θέλουν ούτως ή άλλως να διαμορφώσουν ένα αντίστοιχο... παρατηρητήριο για τα έργα τους.

Συναγερμός για την οδική ασφάλεια

Να σας πω ότι μαθαίνω πως ο πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα ανήσυχος αυτή την περίοδο για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι μάλλον σποραδικές και εξ αυτού ανεπαρκείς και τα τροχαία δυστυχήματα πολλαπλασιάζονται.

Γι' αυτό μαθαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα συναρμόδια υπουργεία συγκεκριμένες προτάσεις το επόμενο διάστημα σε μια σειρά από τομείς σχετικούς με το θέμα.

Χαμός στο ΠΑΣΟΚ

Το ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν θέμα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών σας το έχω γράψει εδώ και καιρό. Το ότι έγινε ένας σχετικός χαμός στη συνεδρίαση της ΚΟ δεν το περίμενα, αλλά συνέβη: κυρίως μεταξύ της βουλεύτριας Νάντιας Γιαννακοπούλου και του μεινοτικού βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ.

Η κ. Γιαννακοπούλου υποστήριξε πως δεν γίνεται να υπάρχουν βουλευτές δυο ταχυτήτων, ενώ ήταν αιχμηρή και προς τον εισηγητή του κόμματος, Παύλο Χρηστίδη, λέγοντας πως θα πρέπει να μην ανακατεύει άλλα θέματα όπως οι υποκλοπές.

Νάντια Γιαννακοπούλου | Eurokinissi

Εκεί λειτούργησε πυροσβεστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλύπτοντας τη δουλειά που έχει κάνει ο Χρηστίδης, αν και τα πράγματα περιέπλεξε ο Πάρις Κουκουλόπουλος προκαλώντας εκ νέου την αντίδραση Γιαννακοπούλου. Γενικώς, μύλος.

Μίλησα αργότερα με συνεργάτη του Ανδρουλάκη που μου είπε πως βλέπει μονοψήφιο αριθμό διαφωνούντων που λογικά θα κατευθυνθούν στην αποχή. Ίδωμεν.

Ονομαστική για τα ομόφυλα

Σας έγραφα χθες για την ονομαστική που μπορεί να ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει ψήφισης του σχεδίου νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Χθες το επεδίωξαν - χωρίς μεγάλη επιτυχία - βουλευτές προερχόμενοι από την Ελληνική Λύση και τη Νίκη, καταλήγοντας να τσακώνονται για το ποιος είχε την πρωτοβουλία.

Πάντως, θυμίζω ότι βάσει του Κανονισμού της Βουλής απαιτείται αίτημα 15 βουλευτών για να πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία και βλέπω εντέλει να βρίσκονται, παρά τις μικρές ή μεγάλες διαφωνίες μεταξύ τους.

Θα τιμηθεί ο Σαρμπάνης

Στην Ουάσιγκτον θα βρεθούν την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη υπουργοί, βουλευτές, κυβερνητικοί, πρέσβεις, think tanks, ακαδημαϊκοί για να συμμετάσχουν στο South East Europe & East Med Forum, που διοργανώνεται από το Delphi Economic Forum, το Hellenic American Leadership Council και την Καθημερινή, για 5η φορά.

Με προεξάρχοντες από πολιτικής πλευράς, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη, και την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, αλλά και σημαντικούς επιχειρηματικούς παράγοντες όπως ο Γιώργος Στάσσης της ΔΕΗ και ο Χρήστος Χαρπαντίδης της PMI, το συνέδριο θα εμβαθύνει στην ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση, στο κομμάτι της γεωπολιτικής, της ασφάλειας και της ενέργειας, αλλά και στις περιφερειακές συνεργασίες, μιας και παρών θα είναι και ο Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, Assen Vassilev.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα συγκεντρώσει σίγουρα και ο κύκλος συναντήσεων με think tanks που έχουν βάση στην αμερικανική πρωτεύουσα όπως το American Enterprise Institute, το Foundation For Defense of Democracies, το Jewish Institute for National Security of America, αλλά και το Center for European Policy Analysis (το γνωστό CEPA), καθώς και οι παρεμβάσεις των assistant secretaries στο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ James O’Brien και (ο... δικός μας) Geoffrey Pyatt.

Last but not least, που λένε και στο χωριό μου, στο επίσημο δείπνο της Hellas and Diaspora - The Future θα τιμηθεί ο βουλευτής του αμερικανικού Κογκρέσσου John Sarbanes και θα μιλήσουν γι’ αυτόν οι γερουσιαστές Chris Van Hollen και Ben Cardin με τον Cardin να είναι και επικεφαλής της Foreign Relations Committee της Γερουσίας.

Όλα αυτά δυο μόλις μέρες μετά τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ που διενεργείται στην Ουάσιγκτον και μόλις λίγους μήνες πριν τις αμερικανικές εκλογές.

Δείτε επίσης:

Λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - Σοβαρές ζημιές

Το ρύζι έκρυβε μέσα νεκρό ποντίκι - «Άρχισε να νιώθει ναυτία»

Γιώργος Αγγελόπουλος - Δήμητρα Βαμβακούση: Έγιναν γονείς για πρώτη φορά