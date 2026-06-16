Ρυθμούς στον προεκλογικό «μαραθώνιο» ανεβάζει ο Πρωθυπουργός εντείνοντας τις περιοδείες του ανά την Ελλάδα, με σημερινό σταθμό (μετά τη Ρόδο) το Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, όπου θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και το Κέντρο Υγείας Βάρης, θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες και θα συνομιλήσει με πολίτες σε καφετέρια στη Βούλα.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει σειρά περιοδειών του ίδιου μέχρι τέλος Ιουλίου, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στην τελική ευθεία υλοποίησης, ώστε να συμβολίζουν τη συνέπεια λόγων και έργων της ΝΔ αναδεικνύοντας τα οφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.

Ταυτοχρόνως, στο δρόμο βγαίνουν και κλιμάκια του κόμματος με υπουργούς και βουλευτές. Οι περιοδείες θα συνεχιστούν εντατικά ξανά μετά τα μέσα Αυγούστου με ορόσημο τη ΔΕΘ, ενώ στόχος της ΝΔ είναι με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα στελέχη του κόμματος να γυρίσουν την Ελλάδα τουλάχιστον δύο φορές έως τις εκλογές.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε έχει κάνει τη σύγκριση των «μαραθωνοδρόμων» της ΝΔ και των «λαχανιασμένων» πολιτικών της αντιπάλων, επιχειρώντας σαφώς να επαναπροσεγγίσει τους ψηφοφόρους που αποστασιοποιήθηκαν από τη ΝΔ μετακινούμενοι στη γκρίζα ζώνη.

Μάχη κατά της ακρίβειας

Απόλυτη προτεραιότητα στης κυβέρνησης στο δρόμο προς τις εκλογές παραμένει η μάχη κατά της ακρίβειας που παραμένει νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Κύριος στόχος σε αυτή τη φάση είναι η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν να περάσει και στην τσέπη του καταναλωτή.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό το κυβερνητικό επιτελείο υπογραμμίζει ότι είναι εισαγόμενος προερχόμενος κατά βάση από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων και τονίζει πως «αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών μέσω φοροελαφρύνσεων» για τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση πιέζει τα super market για μία νέα κοινωνική συμφωνία μείωσης των τιμών στο ράφι. Ο Πρωθυπουργός είχε συνδέσει προ ημερών τη στάση του κλάδου με την παράταση ή μη του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης η πλατφόρμα «PosoKanei» για σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο.

Διαβάστε επίσης: Το χουνέρι της Ρόδου, ο συντονιστής της πρεμιέρας Τσίπρα και η εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Σύγκρουση με τον «λαϊκισμό»

Το κόστος ζωής και οι φόροι εξάλλου μπαίνουν εμφατικά στο «κάδρο» της προεκλογικής αντιπαράθεσης και από την αντιπολίτευση και τον Αλέξη Τσίπρα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ ως «πλειοδοσία λαϊκισμού» άνευ κοστολόγησης.

Με φόντο τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τις δωρεάν μετακινήσεις για το σύνολο των πολιτών που αντιπρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση τους κατηγορεί ότι ρισκάρουν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας.

«Η αντιπολίτευση επαναφέρει τις συνταγές της χρεοκοπίας, μέσα από ένα διαγωνισμό ακοστολόγητων υποσχέσεων», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας το στίγμα της γαλάζιας στρατηγικής.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο, με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο να μιλά για «φορολογικό λαϊκισμό» προκαλώντας όποιον υπόσχεται κάτι τέτοιο να εξηγήσει που θα βρει «επιπλέον 4 δισ. ευρώ (2,5+1,5) κάθε χρόνο για να χρηματοδοτήσει αυτές τις μόνιμες δαπάνες».

Πράξεις vs λαϊκισμού

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν πως απέναντι στην πλειοδοσία λαϊκισμού της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση απαντά με πράξεις.

Και παραθέτουν ως παραδείγματα τη μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα ΜΜΕ, την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων και τον εκσυγχρονισμό των συρμών του ΜΕΤΡΟ και του ηλεκτρικού, τη μείωση 83 φόρων με έμφαση στην οικογένεια και τους νέους και τη στήριξη των νέων με μηδενικό φόρο εισοδήματος για ηλικίες έως 25 ετών και 9% για νέους μεταξύ 26 έως 30 ετών.

«Αυτή είναι η διαφορά μας από τις κάλπικες υποσχέσεις και τα “λεφτόδεντρα” της αντιπολίτευσης», σημειώνουν.