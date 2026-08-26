Οι διακοπές της πρέσβη του Ισραήλ στη Μύκονο: «Μερικές φορές η διπλωματία αρχίζει με το σπάσιμο πιατων σε ταβέρνα»

Ένα αποθεωτικό μήνυμα για την Ελλάδα και τη ζεστασιά των ανθρώπων και τον πολιτισμό της και την ανάπτυξη των Ισραηλινών επισκεπτών έκανε η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι.

Παρουσίασε την Ελλάδα ως αγαπημένο προορισμό των Ισραηλινών, όπως ήταν και για την οικογένειά της, στις διακοπές που έκαναν στη Μύκονο, ενώ σημείωσε στο μήνυμα που συνόδευε τις εικόνες που μοιράστηκε ότι θέλει να ενισχύσει περισσότερο της σχέσεις Ισραήλ - Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Πνίνατ Γιανάι

«Μερικές φορές η διπλωματία αρχίζει γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος -ή ακόμη και με το σπάσιμο ενός πιάτου σε μια ελληνική ταβέρνα.

Και αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν 30 μέλη της οικογένειάς μου βρεθήκαμε ξανά στη Μύκονο για άλλες αξέχαστες οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα.

Ταξιδέψαμε με γιοτ στα υπέροχα γαλάζια νερά, απολαύσαμε τα μαγευτικά τοπία, γνωρίσαμε την υπέροχη ελληνική κουζίνα, χορέψαμε σε μια τοπική ταβέρνα -και, φυσικά, ζήσαμε το ελληνικό πνεύμα σπάζοντας μερικά πιάτα.

Ακόμη και ο 82χρονος πατέρας μου — που ήταν διευθυντής σχολείου και συνήθως είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος — χόρεψε στην ταβέρνα μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Και ίσως αυτό να λέει κάτι για τη μαγεία της Ελλάδας.

Οι Ισραηλινοί δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες. Ερωτεύονται την Ελλάδα: τους ανθρώπους της, τη ζεστασιά της, τον πολιτισμό της, το φαγητό της, τα νησιά της και τον μοναδικό τρόπο ζωής της.

Το 2025, η Ελλάδα υποδέχθηκε 743.841 επισκέπτες από το Ισραήλ -αριθμός-ρεκόρ όλων των εποχών και σχεδόν 20% περισσότερους από την προηγούμενη χρονιά.

Ως ορισθείσα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, νιώθω ιδιαίτερη ευθύνη να βοηθήσω αυτή τη σχέση να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο: να ενθαρρύνω περισσότερους Ισραηλινούς να ανακαλύψουν την Ελλάδα, να ενισχύσω τον τουρισμό και προς τις δύο κατευθύνσεις και, πάνω απ’ όλα, να φέρω τους λαούς μας πιο κοντά.

Γιατί ο τουρισμός είναι πολύ περισσότερα από πτήσεις, ξενοδοχεία και όμορφους προορισμούς.

Είναι άνθρωποι που συναντούν ανθρώπους.

Είναι φιλίες που γεννιούνται.

Είναι πολιτισμοί που αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον.

Και ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, αυτή η σχέση ήδη μοιάζει με οικογένεια».