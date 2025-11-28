Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο Υπουργικό ήταν η αναγγελία που έκανε προχθές η Νίκη Κεραμέως για την προοπτική επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η κ. Κεραμέως έκανε αναλυτική ενημέρωση και όλοι συμφώνησαν ότι και μόνο η εικόνα με τους κοινωνικούς εταίρους γύρω από ένα τραπέζι είναι σημαντική. Πρέπει να σας πω ότι αρκετοί προβληματίζονται ως προς το πόσες περισσότερες συλλογικές συμβάσεις θα γίνουν, αλλά αυτό είναι ζήτημα που θα απασχολεί εφεξής τους εταίρους.

Μαθαίνω πάντως ότι στην κουβέντα που έγινε στο Υπουργικό ακούστηκαν αρκετές απόψεις, καθώς κάποιοι ήταν της άποψης ότι πρέπει να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας, ώστε να μην έχουμε λουκέτα και κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μαθαίνω ότι ο πρωθυπουργός είπε μέσα στο Υπουργικό ότι θα υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας στη ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή με το νέο έτος, ειδικά για τη μετενέργεια και την επέκταση των ΣΣΕ.

Η πετυχημένη αποστολή για τις επιδοτήσεις

Πολλοί ήταν εκείνοι που αμφισβητούσαν ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να πληρώσει την προκαταβολή για τη βασική ενίσχυση των αγροτών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Ο Κωστής Χατζηδάκης, όμως, που συντονίζει το θέμα τους τελευταίους μήνες, κατάφερε για άλλη μια φορά να ολοκληρώσει πετυχημένα την αποστολή του και έτσι οι αγρότες θα πάρουν συνολικά μέσα στο 2025 3,7 δισ. που δεν τα λες και λίγα. Προκύπτει όμως και ένα ακόμα βασικό στοιχείο από την παρουσίαση που έκαναν χθες ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιώργος Πιτσιλής για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ότι πλέον εξυγιαίνεται το σύστημα. Και γίνονται σημαντικοί έλεγχοι τόσο στις καλλιέργειες όσο και στην κτηνοτροφία. Γι' αυτό άλλωστε και η προκαταβολή που δίνεται για την βασική ενίσχυση είναι 25% χαμηλότερη από το 2024… Όμως τα χρήματα αυτά δεν θα χαθούν, καθώς θα επιστρέψουν στους ειλικρινείς αγρότες μέσω μιας νέας κατανομής.

Γεύμα με Βέμπερ και Μέτσολα

Σε κεντρικό ξενοδοχείο συνέφαγε η ελληνική πλευρά με μουσαφίρη τον Πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ v-dek4n8oumzsp. Η είδηση είναι πως στην παρέα παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, που βρίσκεται στη χώρα μας και αύριο θα δει τον Πρωθυπουργό και θα εγκαινιάσει την έκθεση Europa Experience, ενώ πέραν του Πρωθυπουργού, από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο μενού το πρέσινγκ που ασκεί η ελληνική πλευρά ώστε η Προεδρία του Eurogroup να καταλήξει στον Κυριάκο Πιερρακάκη. Σε δυο εβδομάδες το πολύ θα ξέρουμε.

Στην Αθήνα ο Μπουζνά

Ακόμη ένας υψηλός καλεσμένος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. Πρόκειται για τον Στεφάν Μπουζνά, επικεφαλής της Euronext που εξαγόρασε το ελληνικό χρηματιστήριο και θα συναντηθεί με μια σειρά υψηλόβαθμων στελεχών και οικονομικών παραγόντων. Όπως έμαθα θα ταξιδέψει και στο Λονδίνο όπου θα μιλήσει on stage με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μπροστά σε επενδυτικό κοινό. Το σχετικό roadshow ετοιμάζει η Μorgan Stanley.

Η επιστροφή του Προκόπη στο Προεδρικό

Ο Προκόπης Παυλόπουλος επέστρεψε... θριαμβευτικά στο Προεδρικό Μέγαρο έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια από τότε που αποχώρησε. Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέτυχε να αναπτύξει θερμές θεσμικές σχέσεις με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αλλά με τον Κώστα Τασούλα οι δεσμοί είναι ισχυροί, φιλικοί και ακατάλυτοι. Η επιστροφή του Προκόπη, βεβαίως, έγινε συμβολικά. Δεν πήγε ο ίδιος, αλλά έστειλε στον Τασούλα τα δύο καινούρια βιβλία του, «Νόμος και Έννομη Τάξη στο πλαίσιο της «Ρωμαίων Πολιτείας» (εκδόσεις Gutenberg) και «Αριστοτέλης, Δικαιοσύνη και Τεχνητή Νοημοσύνη» (εκδόσεις Ευρασία) ως χριστουγεννιάτικα δώρα. Πρόκειται για σοβαρές μελέτες όπως ταιριάζουν σε έναν Αθάνατο, διότι μην ξεχνάτε ότι ο Παυλόπουλος από το 2022 είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Η παλιά καλή Ζωή

Τις τελευταίες ημέρες η Ζωή Κωνσταντοπούλου φαίνεται πως έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Το λέω με αφορμή τον καβγά που πήγε να στήσει στην πρωινή εκπομπή του ΕΡΤnews αλλά και τον προηγούμενο στο Μega με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Μαθαίνω ότι η δημοσκοπική πίεση που δέχεται η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται πίσω από αυτή την αλλαγή στάσης και προβλέπω κι άλλα αντίστοιχα σκηνικά. Αν και νομίζω ότι η πιάτσα την προτιμά με τις καρδούλες, στον κόντρα ρόλο που είχε επιλέξει πριν μπει στη βουλή.

Η συγγνώμη που ζητά ο Άδωνις από τον Τσίπρα

Η είδηση για το πάγωμα των λογαριασμών των «προστατευομένων μαρτύρων» ύψους 17 και 10 εκατομμυρίων ευρώ αποδεικνύει πως κάτι δεν πήγαινε πολύ καλά με τους συγκεκριμένους μάρτυρες. Το γράφω διότι ο κοινός νους λέει πως όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν βρεθεί με τέτοια χρήματα στους λογαριασμούς τους, κάτι δεν έχει πάει πολύ καλά. Κάτι τέτοια βλέπει ο Άδωνις Γεωργιάδης, που εδώ και χρόνια φωνάζει και χτυπιέται για την σκευωρία που όπως λέει έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε από τον Τσίπρα στην αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου να ζητήσει συγγνώμη από τους πολιτικούς που κατηγορήθηκαν άδικα.

@adonis_georgiadis Ο Αλέξης Τσίπρας μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. ♬ πρωτότυπος ήχος - adonis_georgiadis