Οι δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, χρειαζόμαστε συνεργασία»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος πρόεδρος του Eurogroup προχώρησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη ψηφοφορία στις Βρυξέλλες όπου επικράτησε του Βέλγου ανθυποψηφίου του.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι στόχος του είναι «να διατηρήσει το Eurogroup ως όργανο ενότητας και κοινού σκοπού», με επίκεντρο το κοινό νόμισμα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έγινε ξεκάθαρο ότι οι παλιές διαχωριστικές γραμμές στην Ευρώπη —Βορράς-Νότος, Ανατολή-Δύση, «φειδωλοί» και «σπάταλοι»— έχουν πλέον υποχωρήσει, καθώς οι προκλήσεις είναι κοινές: άμυνα, τεχνολογική καινοτομία και μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη «υλοποίησης» των πολιτικών που περιγράφονται στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτερ και στις προτάσεις της Κομισιόν, ζητώντας περισσότερη συνεργασία και ταχύτητα στις αποφάσεις. Στο επίκεντρο της θητείας του, όπως είπε, θα βρεθούν η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η Ενιαία Αγορά, το Ψηφιακό Ευρώ και η ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης.

Σημαντική αναφορά έκανε και στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι πριν από δέκα χρόνια συζητείτο ακόμη και το ενδεχόμενο εξόδου της από την Ευρωζώνη: «Η Ελλάδα άντεξε – αυτό είναι απόδειξη της δύναμης του λαού, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας των τελευταίων ετών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup δεσμεύθηκε να αναλάβει τα καθήκοντά του «με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα», συνεργαζόμενος με όλα τα κράτη μέλη για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.

Η εκλογή του χαρακτηρίστηκε ευρεία και αποτελεί προσωπική επιτυχία του κ. Πιερρακάκη, ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ομολόγων του και να διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντόναχιου σε μία από τις ισχυρότερες θέσεις της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Ο νέος ρόλος περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της ατζέντας των συνεδριάσεων των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2,5 χρόνια, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωζώνης σε διεθνή fora όπως το G7 και το G20.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Πιερρακάκης αναλαμβάνει καθήκοντα στις 12 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Μητσοτάκης: «Ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα - Μας δίνει αυτοπεποίθηση»

ΟΚυριάκος Πιερρακάκης είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup και ήδη δέχθηκε συγχαρητήρια από πολιτικά πρόσωπα από όλη την Ευρώπη. Με τη σειρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Ελληνας υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά.

Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.

η εξέλιξη αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας.

Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ. Κι όμως, το άλλοτε ''μαύρο πρόβατο” από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη.

Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες. Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ενα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.