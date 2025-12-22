Οι γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές των μπλόκων, τα 20 έργα του '26 και η αρχή του τέλους για Κασσελάκη

Αυτό που διαπιστώνουν με... απογοήτευση πολλοί βουλευτές της ΝΔ είναι ότι αρκετοί αγροτοσυνδικαλιστές που πρωταγωνιστούν στα μπλόκα είναι δικοί τους. Για παράδειγμα, ο Γιάννης Κουκούτσης είναι παλαιό στέλεχος της ΝΔ από τον Πλατύκαμπο, ενώ ο νεότερος Ιορδάνης Ιωαννίδης είναι πρωτοπαλίκαρο του Χρήστου Σιδερόπουλου που είχε τραυματιστεί στις συγκρούσεις με τα ΜΑΤ στη Νίκαια της Λάρισας.

Ανεβαίνοντας στα Βόρεια, ο Κώστας Ανεστίδης από τα Μάλγαρα που τώρα ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις είναι παλαιός καραμανλικός, ενώ στα... κάγκελα έχει βγει ο επίσης γαλάζιος Στέργιος Λίτος στις Σέρρες.

Οι υπουργικοί στόχοι του 2026

Ο Μητσοτάκης πάντως επενδύει στα παραδοτέα, γι’ αυτό και το υπουργικό της Τρίτης θα έχει ως βασικό θέμα τις κεντρικές προτεραιότητες των υπουργείων για το 2026. Σχηματικά, υπάρχουν 20 μεταρρυθμίσεις και 20 έργα που κατά βάση καλείται να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση μέσα στην επόμενη χρονιά.

Αναλυτικές λεπτομέρειες μαθαίνω ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα με την καινούργια χρονιά, ενδεχομένως σε μια συνέντευξη Τύπου που θα κάνουν Χατζηδάκης και Σκέρτσος που έχουν κάνει και την βασική προετοιμασία για τους φακέλους των υπουργών.

Η Γκιλφόιλ στον Παπασταύρου

Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις με ενεργειακό περιεχόμενο μαθαίνω ότι θα έχουν σήμερα στο ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα, στο κτιρίο της Μεσογείων, ο Σταύρος Παπασταύρου θα υποδεχθεί σήμερα το πρωί την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία προσθέτει ακόμα ένα Υπουργείο στη λίστα των επισκέψεων της.

Δεν θα μπορούσε να κλείσει αλλιώς το 2025 για ένα -είναι η αλήθεια- από τα πρόσωπα της χρονιάς, καθώς οι ενεργειακές συμφωνίες ήταν στον πυρήνα της αποστολής της, αλλά και στην αιχμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Θα τους καλέσουν στο συνέδριο;

Ρώτησα άνθρωπο μου στο Μέγαρο Μαξίμου και για να πω την αλήθεια, δεν είχε απάντηση. Η ερώτηση ήταν εάν έχουν σκοπό να καλέσουν τους δυο εν ζωή πρώην Πρωθυπουργούς του κόμματος στο συνέδριο της άνοιξης.

Και καλά, για τον Κώστα Καραμανλή δεν τίθεται θέμα, αφού μπορεί να έχει βάλει την κυβέρνηση απέναντι, ωστόσο δεν έχει διακόψει τη σχέση του με το κόμμα. Για τον Σαμαρά ούτε λόγος. Όμως και πάλι, ο Καραμανλής θα μιλήσει; Δεν έχει λάβει τον λόγο σε κανένα από όσα ακολούθησαν την παραίτηση του, το 2009.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο Κίνημα Δημοκρατίας

Η χθεσινή παραίτηση της βουλεύτριας Κυριακής Μάλαμα από το Κίνημα Δημοκρατίας δεν ήταν ότι ξάφνιασε πολλούς. Το κόμμα εδώ και καιρό υπολειτουργεί, στενοί συνεργάτες έχουν εγκαταλείψει τον Κασσελάκη, ο ίδιος βρίσκεται στις ΗΠΑ και θα γυρίσει μετά τις γιορτές και στο Συνέδριο δεν βλέπω κανέναν να ψηφίζει τη συνέχεια του κόμματος.

Άνθρωπος που ήταν κοντά στον Κασσελάκη παραδέχεται πως ο ίδιος έχει πλέον ψυχικά κουραστεί και μάλλον απογοητευτεί. Δεν ξέρω αν η ξεκούραση στις ΗΠΑ τον κάνει να αλλάξει γνώμη, αλλά πλέον νομίζω πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει.

Κυρανάκης και bonus

Παρά το αυστηρό προφίλ που έχει χτίσει διαχρονικά σε ζητήματα αξιολόγησης και πειθαρχίας στο Δημόσιο, ο Κυρανάκης έχει καταφέρει στον χώρο των μεταφορών κάτι που δεν θεωρείται αυτονόητο: μια στενή και ουσιαστική συνεργασία με τους εργαζομένους, που μέχρι στιγμής μεταφράζεται σε εργασιακή ηρεμία.

Η σχέση αυτή επιβεβαιώθηκε και σήμερα, όταν ανακοίνωσε τις αυξήσεις που θα λάβουν με το νέο έτος, μέσω bonus για την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου, υλοποιώντας δέσμευση που είχε αναλάβει. Σύμφωνα με τα σωματεία, το στοιχείο που κάνει τη διαφορά δεν είναι οι εξαγγελίες αλλά η συνέπεια. «Ό,τι μας έχει πει, το έχει κάνει πράξη», λένε χαρακτηριστικά.