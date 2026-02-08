Οι γέφυρες Μητσοτάκη με τους καραμανλικούς και τα σενάρια ανασχηματισμού

Την ώρα που η κυβέρνηση δείχνει να αλλάζει στάση αναφορικά με τις «απαντήσεις» της τόσο (κυρίως) στον Αντώνη Σαμαρά όσο και, δευτερευόντως, στον Κώστα Καραμανλή, τόσο φουντώνουν τα σενάρια για πρόσωπα από την «καραμανλική δεξαμενή» σε θέσεις κλειδιά ενόψει του επικείμενου συνεδρίου της ΝΔ. Η αρχή έγινε με την ανάθεση της προεδρίας στον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ωστόσο όπως ανέφερε η στήλη Μαξιμιλιανός, ο Μητσοτάκης φαίνεται πως έχει στο νου κι άλλες θέσεις φυλαγμένες για Καραμανλικούς.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, όπως τα παρουσίασε ο Μαξιμιλιανός. Τις προηγούμενες ημέρες, λοιπόν, η κυβέρνηση άφησε κατά μέρος τη λογική της μη απάντησης στους πρώην πρωθυπουργούς Σαμαρά-Καραμανλή και αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση μέσω του εκπροσώπου Μαρινάκη, κάτι που προφανώς απηχεί και τη διάθεση του Μητσοτάκη. Όπως επισημαίνει η στήλη, ο πρωθυπουργός βλέπει ότι από τη μεριά των πρώην δεν υπάρχει καμία διάθεση καταλλαγής.

Ο Καραμανλής και το Συνέδριο

Την ίδια στιγμή όμως και με δεδομένες τις αρμοδιότητες που ανέλαβε ο κ. Ρουσσόπουλος, φαίνεται πως τόσο με τον Κώστα Καραμανλή όσο και τους ανθρώπους του οι γέφυρες έχουν επανέλθει. Όπως έχει σημειώσει η στήλη, κάποιοι εκτιμούν ότι με δεδομένη τη σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή, θα μπορούσε ο πρώην πρωθυπουργός να εμφανιστεί στο συνέδριο της ΝΔ, όπως είχε κάνει πριν από δύο χρόνια. Τότε όμως ο Σαμαράς δεν είχε διαγραφεί και δεν είχαν μεσολαβήσει όσα μεσολάβησαν. Έτσι, όπως εκτιμά άνθρωπος που είδε τον Καραμανλή τις προηγούμενες μέρες, δεν το θεωρεί και τόσο πιθανό. Εκτός αν εκεί γύρω στο Πάσχα τα πράγματα και οι ισορροπίες αλλάξουν κάπως.

Ο ανασχηματισμός που... δεν θα γίνει!

Και μια και η αναφορά στο Πάσχα, φαίνεται πως στον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, εν τέλει δεν θα υπάρξει ανασχηματισμός, όπως τουλάχιστον είχε διαβεβαιώσει ένας εκ των πραιτοριανών του Μεγάρου Μαξίμου! Στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο δεν έχει ούτε νόημα αλλά ούτε και αφορμή. Άντε να γίνουν μερικές μικρο-αλλαγές στην περιφέρεια του σχήματος γιατί στον πυρήνα της η κυβέρνηση δεν αλλάζει. Μόνη περίπτωση, να δούμε τη μετακίνηση Παπασταύρου στο υπουργείο Εξωτερικών και του Γεραπετρίτη. Ίσως βέβαια αυτή είναι μια αλλαγή που ψήνεται για μετά τις εκλογές, εφόσον ο Μητσοτάκης κερδίσει τρίτη θητεία.