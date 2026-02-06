Την ώρα που στα ΜΜΕ διέρρεαν πληροφορίες αναφορικά με τον διοικητή μονάδας της Αεροπορίας που ομολόγησε πράξεις κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρούσε συνέντευξη στο περιοδικό Foreign Policy. Μάλιστα σε κάποια φάση ο αρχισυντάκτης του περιοδικού που έπαιρνε τη συνέντευξη ρώτησε τον πρωθυπουργό για τον ρόλο της Κίνας, αλλά περισσότερο για τον ρόλο της ως παίκτη στο παγκόσμιο εμπόριο. «Δεν εισάγουμε ενέργεια από αυτήν. Οι Κινέζοι ελέγχουν το λιμάνι του Πειραιά, αλλά επένδυσαν στο λιμάνι του Πειραιά πριν από 20 χρόνια. Σεβόμαστε τα συμβόλαια που υπεγράφησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις», απάντησε ο Μητσοτάκης, αποφεύγοντας να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Βλέπετε, αυτός ήξερε, αλλά ο δημοσιογράφος προφανώς δεν είχε πληροφορηθεί ακόμα την υπόθεση.

Το Μαξίμου σηκώνει το γάντι

Η κυβέρνηση χθες άφησε κατά μέρος τη λογική της μη απάντησης στους πρώην πρωθυπουργούς Σαμαρά-Καραμανλή και αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση μέσω του εκπροσώπου Μαρινάκη, κάτι που προφανώς απηχεί και τη διάθεση του Μητσοτάκη που βλέπει ότι από τη μεριά των πρώην δεν υπάρχει καμία διάθεση καταλλαγής. Για τον μεν Σαμαρά, ο Μαρινάκης απάντησε για τα περί χάους που καταλόγισε στον Μητσοτάκη, για τον δε Καραμανλή είπε ότι πράγματι πρέπει να μαθαίνουμε από τους πιο έμπειρους, τόσο για τα σωστά όσο και για τα λάθη που έκαναν. Όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνοντας προς τις κάλπες η αντιπαράθεση φαίνεται να οξύνεται, αντί να πέφτουν γέφυρες.

Ενημερώνει ο Κικίλιας

Τη Βουλή θα ενημερώσει σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για την τραγωδία ανοιχτά της Χίου. Αναμένεται να παρουσιάσει τα μέχρι στιγμής δεδομένα και στοιχεία της υπόθεσης καθώς και να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση από την πρώτη στιγμή.

Η ανάρτηση Καρυστιανού και οι αριστερές αντιδράσεις

Κάθε φορά που κάνει μια ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού σχολιάζουν λογαριασμοί στα σόσιαλ που πρόσκεινται ιδεολογικά στην Αριστερά και είχαν ταχθεί υπέρ της κ. Καρυστιανού όταν πίστευαν ότι η μητέρα της άτυχης Μάρθης θα ρίξει τον Μητσοτάκη. Πλέον πρωτοστατούν στο να την αποδομούν και να σχολιάζουν τις απόψεις της σε βαθμό που δεν χρειάζεται να ασχοληθεί καν η κυβέρνηση μαζί της. Αυτό που εγώ έχω πάντως να πω είναι ότι, μετά το στραπάτσο στο Open η κυρία Καρυστιανού δεν πρόκειται σύντομα να εμφανιστεί σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Περιμένω κάποιες επιλεγμένες εμφανίσεις σε περιφερειακά κανάλια και κάπως πιο φιλικό περιβάλλον.

Το συνέδριο του Στέφανου

Να μην ξεχαστούμε, το Σαββατοκύριακο ξεκινάει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας. Αν δεν θυμάστε ποιο είναι, πρόκειται για το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη που όπως μαθαίνω αρμοδίως δεν βιώνει την καλύτερη του φάση ψυχολογικά. Θα έλεγα πως μάλλον του έχει πέσει βαριά η απουσία από τα κάθε λογής πρωινάδικα που εγκατέλειψαν το κυνήγι του ίδιου και της προσωπικής του ζωής όταν έγινε ξεκάθαρο πως το άστρο του δύει. Υπό αυτή την έννοια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα προτείνει στους συνέδρους του κόμματος του και ποια κατεύθυνση θα δώσει στο Κίνημα Δημοκρατίας. Πάντως στο κόμμα Καρυστιανού που ο ίδιος θέλει να πάει, δεν ξέρω αν θα τον δεχθούν.

Περιμένοντας τους Τούρκους

Τώρα που κλείδωσε το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν για την άλλη Τετάρτη να σας πω ότι απομένουν ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες, για τις οποίες όμως απαιτείται ακόμα δουλειά. Για παράδειγμα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης που έκανε και τον βασικό χειρισμό αναμένει από τη μεριά των Τούρκων ενημέρωση για το ποιοι υπουργοί θα συμμετάσχουν στη συνάντηση. Δεν θα είναι λίγοι, αλλά δεν θα είναι και αναρίθμητοι και φαίνεται ότι δεν θα είναι οι υπουργοί Άμυνας. Πάντως, στην Τουρκία θα υπογραφούν συμφωνίες χαμηλού βεληνεκούς που όμως θα είναι ένα δείγμα για την καλή πίστη έστω στα θέματα χαμηλής πολιτικής, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει δυναμική επίλυσης της βασικής μας διαφοράς.