Δημοσκόπηση MRB: Η Καρυστιανού ο μόνος «πονοκέφαλος» της ΝΔ - Αίτημα των πολιτών η δικαιοσύνη

Μια νέα αναλυτική δημοσκόπηση της MBR, φωτίζει τις τάσεις της κοινής γνώμης σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας και κοινωνικής πίεσης.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν μια κοινωνία που δοκιμάζεται από την ακρίβεια, αλλά και ένα πολιτικό σκηνικό που μεταβάλλεται με ταχύτητα, με νέους παίκτες να εμφανίζουν απροσδόκητη δυναμική και άλλους να υποχωρούν θεαματικά.

Η ακρίβεια κυριαρχεί στις ανησυχίες των πολιτών

Η ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες, με 48,7% να τη θεωρεί το σημαντικότερο ζήτημα της καθημερινότητας. Ακολουθούν:

Ύψος εισοδημάτων: 23,3%

Απονομή δικαιοσύνης: 21,3%

Υγεία: 20,7%

Οικονομική ανάπτυξη: 14,9%

Αύξηση ενοικίων: 12,3%

Η εικόνα δείχνει ότι η οικονομική πίεση συνδυάζεται με θεσμική δυσπιστία, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ανασφάλειας που επηρεάζει άμεσα τις πολιτικές επιλογές.

Στο ερώτημα αν η χώρα είναι επαρκώς προετοιμασμένη για ακραία καιρικά φαινόμενα, 58% απαντά θετικά. Παρά τη σχετική αισιοδοξία, η συζήτηση για την κλιματική ανθεκτικότητα παραμένει ανοιχτή.

Οι δηλώσεις για τις αμβλώσεις και η φθορά της Καρυστιανού

Η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού να τεθεί το θέμα των αμβλώσεων σε δημόσια διαβούλευση προκαλεί έντονες αντιδράσεις:

53,4% διαφωνεί

79,9% θέλει το ισχύον νομικό πλαίσιο να παραμείνει ως έχει

11,2% ζητά απαγόρευση

Η συζήτηση έχει ήδη πολιτικό κόστος για την ίδια, με την εικόνα της να εμφανίζει φθορά, παρά το γεγονός ότι το πολιτικό της εγχείρημα δεν έχει ακόμη όνομα, επιτελείο ή σαφές ιδεολογικό περίγραμμα.

Στην αξιολόγηση της εικόνας ενός ενδεχόμενου κόμματος:

41,7% θετική άποψη

47,1% αρνητική

Στο ερώτημα αν το αίτημα για «δικαιοσύνη» πηγάζει από προσωπικά ή πολιτικά κίνητρα:

57,9% το αποδίδει σε προσωπικά κίνητρα

30% σε πολιτική σκοπιμότητα

Παρά τις αντιφάσεις, η πιθανότητα ψήφου παραμένει υψηλή:

58% «σίγουρα» ή «μάλλον» θα ψήφιζαν κόμμα Καρυστιανού

32,4% δεν θα το ψήφιζαν

Ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στη ΝΔ;

Στο κρίσιμο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να αποτελέσει αξιόλογο αντίπαλο στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες απαντούν:

Κανένα κόμμα: 17,8%

Κόμμα Καρυστιανού: 30,6%

Κόμμα Τσίπρα: 20,4%

Η Καρυστιανού αναδεικνύεται – παρά τις αντιδράσεις και τη φθορά – ως η προσωπικότητα που οι πολίτες θεωρούν ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στη ΝΔ, σε μια περίοδο όπου η αντιπολίτευση αναζητά νέο κέντρο βάρους.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 23,2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 15,7%

«Άλλος»: 37% (όπου εντάσσονται Τσίπρας και Καρυστιανού)

Η πιο ηχηρή μεταβολή είναι η κατάρρευση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος πέφτει στο 0,5%, από 3,9% τον Δεκέμβριο. Η εξαφάνισή του από το πολιτικό ραντάρ αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας.

Πρόθεση ψήφου και αναγωγή: Η ΝΔ διατηρεί καθαρό προβάδισμα

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 22,3%

ΠΑΣΟΚ: 9,7%

Ελληνική Λύση: 9,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 2,6%

ΜέΡΑ25: 2%

Νίκη: 2,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,6%

Νέα Αριστερά: 1%

Αναγωγή στο σύνολο

Νέα Δημοκρατία: 29,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 13,2%

ΠΑΣΟΚ: 12,7%

Ελληνική Λύση: 12,7%

ΚΚΕ: 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Νίκη: 2,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση ισοψηφούν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε ιστορικά χαμηλά.

Τι ζητούν οι πολίτες από την κάλπη

Τα βασικά κριτήρια ψήφου:

Σιγουριά

Ευημερία

Δικαιοσύνη

Κοινωνικές παροχές

Η «δικαιοσύνη» αναδεικνύεται σε κεντρικό αίτημα, στοιχείο που εξηγεί την απήχηση σχημάτων που επενδύουν σε θεσμικό και αντισυστημικό λόγο.