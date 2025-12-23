Χθες έκανα ρεπορτάζ στα μπλόκα και προσπάθησα να εκμαιεύσω διαθέσεις από την πλευρά των αγροτών. Διαπίστωσα ότι οι διαθέσεις είναι μοιρασμένες: υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι έγιναν βήματα από την κυβέρνηση και πρέπει σταδιακά να αποσύρονται.

Και υπάρχουν αυτοί που δεν ελέγχονται και είναι ανυποχώρητοι. Μου λένε ότι πρόκειται για νεότερους ηλικιακά αγρότες, χωρίς συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για τους λεγόμενους «κόκκινους» αγροτοσυνδικαλιστές, αλλά για αγρότες νέας κοπής, ηλικίας 25-40.

Με άλλα λόγια, η γενιά της κρίσης βγήκε στα μπλόκα.

Θα πάει Καρδίτσα ο Τσιάρας

Άνθρωπός μου ρώτησε τον Κώστα Τσιάρα εάν θα ανέβει Καρδίτσα για τις γιορτές και του απάντησε καταφατικά. Άλλωστε ο ίδιος προέρχεται από αγροτική οικογένεια και κατανοεί την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Χθες ο κ. Τσιάρας μιλώντας στο ΕΡΤNews, είπε πως «η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο» και αναφέρθηκε σε μία σειρά από μέτρα που έχει εξαγγείλει.

Πάντως οι κυβερνητικοί δεν έχουν πρόθεση να διαλύσουν τα μπλόκα από μόνοι τους και θα αφήσουν την κατάσταση να εξελιχθεί. Υπάρχει και η πιθανότητα να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός και οι ξενοδόχοι, έμποροι και υπόλοιποι να ξεκινήσουν να αντιδρούν.

Πάντως κυβερνητικός παράγοντας με τον οποίο μίλησα χθες μου εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα μπλόκα θα διαλυθούν μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Μικρό ενδιαφέρον των γενικών γραμματέων

Οι χθεσινές ανακοινώσεις για τον μίνι ανασχηματισμό των γενικών γραμματέων που θα είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές δεν έφεραν δα και… πολιτικό σεισμό, καθώς και αυτό που έγινε δεν το λες και ακριβώς ανασχηματισμό.

Μερικές αντικαταστάσεις έγιναν και κατά τη γνώμη μου το ενδιαφέρον είναι ακριβώς το μικρό εύρος των αντικαταστάσεων. Δηλαδή, λίγοι γενικοί γραμματείς έκαναν το τόλμημα να πολιτευτούν στις εκλογές, αντιλαμβανόμενοι ότι η προοπτική εκλογής τους δεν είναι και πολύ μεγάλη.

Και άλλοι το σκέφτηκαν, αλλά απέφυγαν να αφήσουν τη θέση και να πάρουν ένα περιττό ρίσκο που λογικά δεν θα τους έβγαινε.

Τα νέα πρόσωπα

Στη ΝΔ πάντως σύντομα σύντομα θα γίνουν κι άλλες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια. Για παράδειγμα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου θα πολιτευτεί στα Γρεβενά.

Επίσης, η βουλευτής Επικρατείας Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου μπήκε και ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου στην πόλη Γιάννης Παπαγεωργίου, ενώ η έτερη βουλευτής Επικρατείας Ιωάννα Λυτρίβη θα πολιτευτεί ξανά στην Αρκαδία, όπου είχε δοκιμάσει ανεπιτυχώς και το 2019.

Ανταλλαγή δώρων Τασούλα-Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντάλλαξε χριστουγεννιάτικες ευχές και δώρα με Κώστα Τασούλα. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε στο Προεδρικό Μέγαρο το μυθιστόρημα του Σέρτζιο Ραμίρεζ «Ο Ταγκολέλε δεν ήξερε να χορεύει» (εκδόσεις Ίκαρος).

Είναι γνωστή βεβαίως η αδυναμία του Ανδρουλάκη στη Λατινική Αμερική, όπου έχει ταξιδεύσει πολύ την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Το noir μυθιστόρημα αναφέρεται στην πτώση του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Νικαράγουας, Αναστάσιο Πράδο, γνωστού με το παρατσούκλι «Ταγκολέλε».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανταπέδωσε αμέσως στέλνοντας στη Χαριλάου Τρικούπη το μυθιστόρημα του Αντρέα Καρκαβίτσα «Ο Αρχαιολόγος». Ο λόγος που το επέλεξε είναι γιατί έμαθε από συνομιλητή του ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήθελε στα εφηβικά του χρόνια να γίνει αρχαιολόγος. Το μυθιστόρημα αυτό εκδόθηκε το 1904 και εκφράζει την πίστη του Καρκαβίτσα στην αναγέννηση του τόπου μετά την ήττα του 1897.

Δεν χάνει το ΠΑΣΟΚ από το κόμμα Καρυστιανού

Θα μείνω στα του ΠΑΣΟΚ καθώς μίλησα με πηγή κοντά στον Πρόεδρο του κόμματος. Μου εξήγησε λοιπόν πως βάσει των δικών τους στοιχείων, το ΠΑΣΟΚ δεν χάνει ψήφους από ένα κόμμα Καρυστιανού, ούτε προφανώς από το κόμμα Σαμαρά.

Θεωρούν ότι θα υπάρξει μια πίεση από το κόμμα Τσίπρα, που όμως ούτως ή άλλως θα πιεστεί δραματικά από ενδεχόμενο κόμμα της κυρίας Καρυστιανού.

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αντλούν από τη δεξαμενή των συστημικών ψηφοφόρων, αυτών που περιγράφονται ως «μεσαία τάξη» παρά τις κοινωνικές μετακινήσεις των τελευταίων δεκαετιών και της κρίσης.

Οπότε εξ ορισμού ένα αντισυστημικό κίνημα δεν μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Το στοίχημα όμως για το ΠΑΣΟΚ είναι η επιστροφή των κεντρώων που έχουν πάει μασίφ στον Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Θα αντιστραφεί όμως η τάση το 2027 υπό την απειλή της κυβερνητικής αστάθειας;

Τελειώνει η Εξεταστική

Με τη νέα χρονιά αναμένεται να ολοκληρωθούν κι οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που επιτέλεσε έναν διπλό ρόλο: αφενός μετέφερε αυτούσια σε πανελλαδική μετάδοση τις πρακτικές πλουτισμού μοναδικής ποιότητας αγροτών που τα κατάφεραν επιχειρηματικά με διάφορους δαιμόνιους τρόπους.

Αφετέρου ανέβασε εκ νέου τα ποσοστά της Ζωής Κωνσταντοπούλου που πρωταγωνίστησε σε κάθε είδους επεισόδιο με μάρτυρες, πολιτικούς αντιπάλους και γενικώς όποιον κινείται μέσα κι έξω από τη Βουλή. Κάτι μου λέει πως όσο πλησιάζουμε στις εκλογές τόσο θα μειωθεί η πρόθεση των υπολοίπων κομμάτων για σύσταση άλλων εξεταστικών επιτροπών.

Καλά Χριστούγεννα!

Η στήλη θα λείψει για μερικές μέρες ενόψει γιορτών. Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα με υγεία και δύναμη για τις νέες προκλήσεις που έρχονται!