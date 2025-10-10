Oι μπηχτές Πατέλη σε Τσίπρα και Σαμαρά, το βιβλίο της Ντόρας και ο έτοιμος να επιστρέψει Καμμένος

Πολλά και διάφορα ωραία ακούστηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη χθες στην Εθνική Πινακοθήκη παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και πρωτοκλασάτων υπουργών της κυβέρνησης. Εγώ ξεχώρισα την αποστροφή του συγγραφέα για το τι αποτελεί σήμερα πατριωτισμό, διακρίνοντας μπηχτές τόσο προς Τσίπρα όσο και προς Σαμαρά πλευρά.

«Πατριωτισμός δεν είναι οι κορώνες, και τα μεγάλα λόγια. Δεν είναι ούτε το go back κ. Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, όπως έλεγε ο κ. Τσίπρας, ούτε να καπηλεύεσαι τα εθνικά σύμβολα με κραυγές και διαρκείς επικλήσεις στο ένδοξο παρελθόν μας, όπως κάνει η ακροδεξιά. Πραγματικός πατριωτισμός είναι να βοηθάς τη χώρα σου ουσιαστικά να γίνει πιο ισχυρή», είπε ο κ. Πατέλης. Για το βιβλίο μίλησε με θερμά λόγια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Γιάννης Στουρνάρας ως βασικός ομιλητής.

Πολλοί κυβερνητικοί, λίγοι βουλευτές

Αν πάντως κάτι μπορούσε να παρατηρήσει κανείς δια γυμνού οφθαλμού στο βιβλίο του Πατέλη ήταν ότι το παρών έδωσαν ελάχιστοι βουλευτές της ΝΔ. Δεν είναι δύσκολα εξηγήσιμο, ο Πατέλης κατά βάση είχε να κάνει με κυβερνητικά στελέχη, ενώ λόγω του γάμου των ομοφύλων πολλοί βουλευτές τον κατέστησαν σε σύμβολο μιας εποχής που θέλουν να περάσει ανεπιστρεπτί. Έτσι, το παρών στην Πινακοθήκη έδωσαν ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, οι βουλευτές Μαρία Αντωνίου, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και Σπύρος Κυριάκης, αλλά και ο Χρήστος Σταϊκούρας που συνεργάστηκε στενά με τον κ Πατέλη ως υπουργός των Οικονομικών.

Πότε βγαίνει το βιβλίο Στουρνάρα;

Σας είχα γράψει πριν από ένα χρόνο πως βιβλίο ετοιμάζει και ο Γιάννης Στουρνάρας. Βλέπετε, δεν είναι λίγα αυτά που ο ίδιος έχει διαχειριστεί, τόσο στην εποχή που η χώρα ετοιμαζόταν να μπει στο ευρώ όσο βέβαια και στην κρίσιμη τριετία 2012-2015. Όπως σας έχω πει ο κ. Στουρνάρας γράφει κεφάλαια του βιβλίου κατά καιρούς και όπως μαθαίνω ίσως του χρόνου να το δούμε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Το λέω με αφορμή το ότι συμπίπτει με τη λήξη της δεύτερης θητείας του (Μάιος 2026) χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο ίδιος σκέφτεται την απόσυρση. Μάλλον το αντίθετο, αν και δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Πριν το βιβλίο Στουρνάρα πάντως, θα διαβάσουμε το βιβλίο Τσίπρα τον Νοέμβριο. Και θα έχει ενδιαφέρον και μια σύγκριση των λεγόμενων.

Και η Ντόρα στα βιβλιοπωλεία

Ένα ακόμα από τα εν αναμονή βιβλία είναι αυτό της Ντόρας Μπακογιάννη που θα είναι αναμενόμενα επικεντρωμένο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Βεβαίως, εκτιμώ ότι η Ντόρα θα έχει και μια καλή απάντηση στα περί «μακάριας ακινησίας» που έχει καταλογίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εξωτερική πολιτική της περιόδου Καραμανλή. Κατά τα φαινόμενα, το βιβλίο της θα κυκλοφορήσει μετά τα Χριστούγεννα με το νέο έτος και η ίδια έχει αποφασίσει τον τίτλο, αλλά δεν τον λέει παραέξω.

Οι τηλεδιασκέψεις για τους αγρότες

Η κυβέρνηση έχει σοβαρό πρόβλημα με αγρότες και κτηνοτρόφους και όσοι βουλευτές εκλέγονται σε αγροτικούς νομούς το καταλαβαίνουν απόλυτα. Αν δεν γίνουν πληρωμές στον αγροτικό κόσμο σύντομα, θα αρχίσουν τα όργανα, οπότε η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει τις προθεσμίες. Μου λένε ότι κάθε μεσημέρι γύρω στις 15:00 γίνεται μια τηλεδιάσκεψη με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη που τρέχει τη διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τσιάρα που ασχολείται με το action plan για τις πληρωμές, τον Γιώργο Πιτσιλή της ΑΑΔΕ που θα πάρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αρχή και άλλους.

Επιστροφή Καμμένου;

Ο Πάνος Καμμένος δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στην πολιτική μέσω της συζύγου του Ελένης Τζούλη. Αυτά είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αlpha. Μάλιστα είπε ότι μπορεί να συζητήσει και με τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Ρώτησα λοιπόν πηγή μου κοντά στον Τσίπρα για το εάν θα δούμε το πολιτικό de ja vu Tσίπρα-Καμμένου για να εισπράξω την απάντηση: «Θα αστειεύεσαι». Εγώ πάντως, επειδή τα έχω δει όλα, δεν λέω τίποτε.