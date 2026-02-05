Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άγκυρα για τη συνεδρίαση της 6ης συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, σε ανάρτησή του στην ψηφιακή πλατφόρμα Χ, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, ανακοίνωσε επισήμως πως:

«Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την 6η σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας».

Οι κυβερνητικές πηγές για τη συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Επιπλέον στο πλαίσιο της επίσκεψης, βρίσκεται στην ατζέντα και η υπογραφή διάφορων εγγράφων με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Με επιδίωξη τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας, καθώς και τη διαμόρφωση μιας σταθερής και λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και αστάθεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει, την επόμενη εβδομάδα 11 Φεβρουαρίου, στην Άγκυρα. Εκεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Τ. Ρ. Ερντογάν και θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτηση για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Εξάλλου, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμιση χρόνια, όπως: τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα, την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών, τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου καθώς και την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Η επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας, η πρώτη μετά από ενάμισι χρόνο καθώς και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι σημαντικές και αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων. Η τελευταία συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αθήνα και Άγκυρα συγκλίνουν στην άποψη ότι τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο διμερούς διαλόγου, ενώ εκτιμούν πως η βελτίωση του κλίματος μεταξύ τους συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η θεματολογία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, καθώς και η σύνθεση της αποστολής, θα καθοριστούν με γνώμονα τη θετική ατζέντα και τον πολιτικό διάλογο που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο πλευρές.