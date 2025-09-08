Οι στόχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά το διήμερο της φετινής ΔΕΘ και η επόμενη μέρα

Έναν εξαιρετικά προσεκτικό σχεδιασμό καταδεικνύει η διήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη φετινή ΔΕΘ, με τρεις κεντρικούς στόχους. Την ανάκτηση των πολιτικών κινήσεων, τη δραστική αντιμετώπιση της φθοράς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης και την ανάδειξη της αποφασιστικότητάς του να εξαντλήσει την τετραετία με καθαρούς όρους ώστε με «όπλο» τη συνέπεια λόγων και πράξεων σε συνδυασμό με την έμπρακτη αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κοινωνία και της ικανότητας της ΝΔ να δίνει αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά της να διεκδικήσει μία τρίτη 4ετία.

Σύμφωνα με συνεργάτες του πάντως, αλλά και όπως κατέστησε σαφές ο ίδιος – τός στην ομιλία του όσο και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου διάρκειας 2,5 ωρών - υπεράνω όλων των στόχων είναι η επιθυμία του οι φοροελαφρύνσεις και τα υπόλοιπα μέτρα που εξήγγειλε να γίνου άμεσα αντιληπτά στην τσέπη των πολιτών βελτιώνοντας αισθητά τη ζωή τους, περνώντας το μήνυμα ότι «αφορούν και ωφελούν όλους τους Έλληνες».

Διαβ'αστε επίσης: Νέοι, πολύτεκνοι οι «κερδισμένοι» από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Το «αίνιγμα» Άνοιξη 2026

Με «κλειδί» την ορατή αύξηση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων, των νέων και των ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω μίας «γενναίας» και «τολμηρής» φορολογικής μεταρρύθμισης και εστιάζοντας στο μεταρρυθμιστικό προφίλ του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε αυτό το Σαββατοκύριακο να επαναπροσεγγίσει τα εκλογικά κοινά που οδήγησαν τη ΝΔ στις μεγάλες νίκες υπό την ηγεσία του το 2019 και το 2023 και περιμένουν πια στη γωνία για το αν θα το επαναλάβουν ή όχι.

Ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στη «σιωπηλή πλειοψηφία πολιτών που επιθυμεί μια χώρα η οποία θα προσεγγίζει την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα», επισημαίνοντας πως «αυτός είμαι» και επαναλαμβάνοντας διόλου τυχαία αρκετές φορές ότι «οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου». Δεν έκρυψε την επιθυμία του να διεκδικήσει μία τρίτη κυβερνητική θητεία, διαβεβαίωσε όμως ότι δεν προτίθεται να μεταθέσει τις σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον με γνώμονα μια νέα εκλογική νίκη της ΝΔ, προτάσσοντας ως κριτήριο επιτυχίας το ότι «είμαστε μια καλή κυβέρνηση» και ξεκαθαρίζοντας ότι η επιθυμία δεν συνιστά «ψύχωση». Είναι σαφές βεβαίως ότι με το σχέδιο που ανέλυσε στοχεύει στην πολιτική κυριαρχία της ΝΔ και το 2027.

Ταυτοχρόνως, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να υψώσει αναχώματα στην εσωτερική φθορά της κυβέρνησης, βάζοντας τίτλους τέλους σε πολλαπλά σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα, καθώς αντιλαμβάνεται πως ανεξαρτήτως του απασχολούν την κοινωνία είναι ικανά να λειτουργήσουν ως νάρκη στη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Υπό αυτό το πρίσμα ξεκαθάρισε εκ νέου ότι είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία, είπε οριστικά και ρητά «όχι» στην αλλαγή του εκλογικού νόμου καθώς ερμηνεύει μία τέτοια κίνηση ως δείγμα ηττοπάθειας, και απέρριψε ως «ευφάνταστα σενάρια» συμφερόντων που είναι απέναντι στην κυβέρνηση και θέλουν να δημιουργήσουν υπόνοιες «εσωτερικής αναταραχής στη ΝΔ» τα περί διαδοχής του εν κινήσει λίγο πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Θα αστειεύεστε», σχολίασε χαρακτηριστικά, διαψεύδοντας με τον πλέον ρητό τρόπο το τελευταίο σενάριο και πρόσθεσε: «πιστεύετε πραγματικά ότι ένας εκλεγμένος Πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις -με κάποια φθορά, το αναγνωρίζω - με παραπάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο, θα ξεκινούσε με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια συζήτηση;».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ | Intime

Για επιχειρηματικά συμφέροντα που επιδιώκουν να πλήξουν την κυβέρνηση απέδωσε ο Πρωθυπουργός και την προσπάθεια επανάκαμψης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για «χρυσούς χορηγούς» που θέτουν στο πραγματικό του πλαίσιο το «περιβόητο rebranding», καρφώνοντας τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για άρνηση αυτοκριτικής και χρεώνοντάς του «αποτυχία» τόσο στο ρόλο του Πρωθυπουργού όσο και σ’ εκείνον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τις αναφορές του στους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή πάντως με φόντο την κριτική που άσκησαν στην πολιτική που ασκεί ο ίδιος στο τιμόνι της ΝΔ, άλλοι τις εξέλαβαν ως έμμεσο άνοιγμα προς τους προκατόχους του και άλλοι ως μεταβίβαση της μπάλας στο δικό τους «τέρμα» ως προς τη συνέχιση του μπρα ντε φερ. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι υπήρξαν διαφωνίες, αλλά φάνηκε να εκτιμά πως μετά τις εκατέρωθεν απαντήσεις ιδίως για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής η μεγάλη εικόνα «μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς», θα επικρατήσει ως λογική έναντι της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού σχηματισμού στα δεξιά της ΝΔ.

Ο Αντώνης Σαμαράς με τον Κώστα Καραμανλή. | EUROKINISSI

Από σήμερα πάντως η κυβέρνηση εστιάζει στη διαδικασία εξειδίκευσης των οικονομικών μέτρων ελάφρυνσης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, εκκινώντας από το Υπουργείο Οικονομικών στις 11 το πρωί. Και είναι σαφές πως χωρίς να αποτελεί αυτοσκοπό ή κινητήριο δύναμη του πακέτου περίπου 1,7 δις που ανακοινώθηκε, η προσδοκία του Μεγάρου Μαξίμου είναι αυτό το μείγμα να ανατάξει και τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ πλησιάζοντας σταδιακά περισσότερο στο στόχο της αυτοδυναμίας.