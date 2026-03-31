Σήμερα θα ληφθεί η οριστική απόφαση στο Μαξίμου για το αν θα γίνει την Παρασκευή στη Βουλή η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Η Βουλή θα κλείσει σύντομα για το Πάσχα και θα υπάρξει μια γενική ανάπαυλα, οπότε η Παρασκευή είναι μια καλή χρονική συγκυρία. Να σας πω ότι δεν αποκλείεται σε αυτή τη συζήτηση ο Ανδρουλάκης να καταθέσει εκ νέου πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, η οποία θα συζητηθεί μετά το Πάσχα και μπορεί να υιοθετηθεί με 120 ψήφους. Άλλωστε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει εδώ και μια εβδομάδα την καθαρογραμμένη απόφαση του Πρωτοδικείου για τις υποκλοπές και κάνει τη σχετική ανάλυση του κειμένου.

Και στο βάθος πρόταση μομφής

Ο Ανδρουλάκης δέχεται εισηγήσεις και για κατάθεση πρότασης μομφής την οποία όμως καταλαβαίνω ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει ως εργαλείο εάν προκύψουν νεότερα στοιχεία για τις παρακολουθήσεις από μια καινούρια εξεταστική επιτροπή. Κι επειδή η πρόταση μομφής το Σαββατοκύριακο της Κυριακής των Βαΐων δεν πρόκειται να κερδίσει πολλούς θεατές, θα έλεγα ότι μάλλον δεν θα προχωρήσει.

Η δημοφιλία του Γαβριήλ

Μένω στα του ΠΑΣΟΚ καθώς από τους ομιλητές που κέρδισαν τις εντυπώσεις στο συνέδριο ήταν ο Πρόεδρος πλέον της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Το λέω γιατί και χειροκρότημα αποκόμισε και αρκετοί εκ των συνέδρων συνομίλησαν μαζί του. Ο Σακελλαρίδης θα επιδιώξει πλέον μια στρατηγική αυτονομίας – παρά την πενιχρή δημοσκοπική αποτύπωση της Νέας Αριστεράς, για να μπει στη Βουλή με ένα κόμμα που αρκετοί έχουν ξεγραμμένο. Να δούμε εάν εν τέλει θα κάνει την έκπληξη και θα καταφέρει αυτά που δεν κατάφερε ο προκάτοχος του Αλέξης Χαρίτσης στις ευρωεκλογές.

Η μεταστροφή των καλλιτεχνών

Χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε μια ευρεία σύσκεψη για την Ανωτάτη Σχολή Παραστατικών Τεχνών που θα δημιουργηθεί σύντομα και θα λειτουργήσει από το 2027-2028. Προφανώς η ίδρυση μιας ανώτατης σχολής και η θεσμική κατοχύρωση του καλλιτεχνικού επαγγέλματος είναι πολύ σημαντική. Διάβαζα όμως από το ενημερωτικό του Μεγάρου Μαξίμου τις δηλώσεις των καλλιτεχνών που πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου και έμεινα άναυδος. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια που ξέσπασε το θέμα είχε κοντέψει να καεί η Αθήνα, με μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ κάθε βράδυ στα θέατρα έπεφτε βρισίδι στον Μητσοτάκη που τάχα τους αντιμετώπιζε ως απόφοιτους Λυκείου. Τώρα που ανωτεροποιούνται οι καλλιτεχνικές σπουδές πού είναι όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι καλλιτέχνες να ευχαριστήσουν την Πολιτεία γιατί έκανε, με δεδομένη καθυστέρηση, αυτό που δεν είχε γίνει;

Διαπιστεύσεις για τη δίκη

Να πάω στη δίκη των Τεμπών, για την οποία έχουν ξεκινήσει εργώδεις προετοιμασίες με στόχο να μην επαναληφθούν οι άσχημες εικόνες της πρεμιέρας. Να σας πω ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει τρέξει και διαδικασία διαπίστευσης δημοσιογράφων που θα μπουν στην κυρίως αίθουσα για να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι θα μπορούν να παρακολουθούν τις οθόνες από παρακείμενη αίθουσα.

Ο πόλος του Χριστοδουλάκη

Πάω λίγο στα του ΠΑΣΟΚ, όπου η σταυροδοσία για την Κεντρική Επιτροπή δεν έβγαλε και καμία μεγάλη έκπληξη, καθώς η Διαμαντοπούλου δεδομένα θα πήγαινε ψηλά ενώ και μια ομάδα στελεχών που πρόσκεινται στον Ανδρουλάκη ήταν καλά... γραμμωμένα. Το πιο ενδιαφέρον που παρατηρώ είναι η αυτονόμηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος εξέλεξε αρκετούς δικούς του ανθρώπους στα όργανα και γενικώς έχει αποφασίσει να κινηθεί πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα. Στο συνέδριο είχε δικό του χώρο, όπου γίνονταν οι σχεδιασμοί της ομάδας του, ενώ λέγεται ότι έχει έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό που εξελίσσεται μεθοδικά.

Ο Σαμαράς και η Κύπρος

Για ακόμη μια φορά ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε χθες σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα διπλωματικά από το Πολεμικό Μουσείο. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «η προστασία της Κύπρου δεν μπορεί να τερματιστεί λόγω Ιράν. Πρέπει να τερματιστεί όταν θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής», ενώ για ακόμη μια φορά τα βρήκε όλα μαύρα στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Εγώ πάλι μαθαίνω ότι ο ίδιος έχει αποφασίσει εν τέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο εκλογικό πεδίο, με αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εκλογές, με αποκλειστικό στόχο να κόψει τις πιθανότητες αυτοδυναμίας της ΝΔ. Κι αυτό παρά το ότι όπως έμαθα από τους ίδιους, διάφοροι φίλοι του έχουν προσπαθήσει να τον αποτρέψουν.