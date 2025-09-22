Οι υπουργοί της Νέας Υόρκης, η συνέχεια Άδωνι και Σαμαρά στα δικαστήρια και το επιμύθιο Μαραντζίδη

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο Μητσοτάκης ήταν στην Κρήτη -τρομερά viral η φωτογραφία του με τον τράπερ Trannos στο αεροπλάνο, αλλά επέστρεψε από χθες (21/09) και σήμερα το πρωί θα κάνει έναν συντονιστικό πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, πριν αναχωρήσει για μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, για τη Γ.Σ. του ΟΗΕ.

Είναι προγραμματισμένο να μιλήσει την Παρασκευή (26/09), αλλά έχει πλούσιο πρόγραμμα όλες τις ημέρες. Μαζί του θα είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που έχει και δικό του πυκνό πρόγραμμα επαφών, αλλά και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που ήταν στη Νέα Υόρκη πριν την Ουάσιγκτον. Παράλληλα στις ΗΠΑ θα είναι και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει προγραμματισμένη συζήτηση στο Atlantic Council και συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, πριν αυτός έρθει στην Αθήνα τον Νοέμβριο.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ

Ο Μητσοτάκης, που ξέρει και καλά αγγλικά όπως και να το κάνουμε, έχει πάντα ένα καλό spot στα αμερικανικά ΜΜΕ, όποτε πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη φορά, έχει προγραμματίσει να μιλήσει σε πάνελ της Wall Street Journal με θέμα, αν η Ελλάδα έχει όντως επιστρέψει στο προσκήνιο, ενώ αναμένεται να δώσει και συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Bloomberg.

Και η Κεραμέως στη Νέα Υόρκη

Και η υπουργός Εργασίας θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη αλλά δεν θα συμπέσει με τον Πρωθυπουργό. Αναφέρομαι στη νέα εκδήλωση του Brain Regain στο οποίο η κ. Κεραμέως πιστεύει πολύ και θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου στην αμερικανική μεγαλούπολη. Και επειδη η κυβέρνηση ψήφισε σχετική διάταξη που διευκολύνει την επιστροφή Ελλήνων γιατρών χωρίς το γραφειοκρατικό βάσανο των αναγνωρίσεων, μαθαίνω πως υπάρχει σαφής στόχευση σε επαναφορά υγειονομικών από τις ΗΠΑ πίσω στην Ελλάδα. Εντωμεταξύ οι διατάξεις της κυβέρνησης Τραμπ ευνοούν την επιστροφή αυτών που το σκέφτονται, αφού το κίνημα Make America Great Again δεν αγαπάει πολύ τους ξένους.

Ραντεβού με βουλευτές

Προσωπική επαφή με αρκετούς βουλευτές της ΝΔ έχει συστηματοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις τελευταίες εβδομάδες. Αρκετοί πηγαίνουν από το γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και συζητούν και κεντρικά θέματα, αλλά και θέματα που αφορούν τις εκλογικές τους περιφέρειες. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες την πόρτα του Μαξίμου πέρασαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης και ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας.

Σαμαράς και Άδωνις θα πάνε δικαστικά τους ψευδομάρτυρες

Η υπόθεση Novartis μπορεί να έκλεισε με την καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων, ωστόσο προβλέπω συνέχεια στα αστικά δικαστήρια. Τουλάχιστον δυο από τους πολιτικούς που κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στο σκάνδαλο θα κυνηγήσουν δικαστικά τους δυο ψευδομάρτυρες, οι οποίοι άλλωστε έχουν λάβει μια διόλου ευκαταφρόνητη αμοιβή από τις αμερικανικές αρχές για να μιλήσουν για κακές πρακτικές της εταιρείας στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά και τον Άδωνι Γεωργιάδη. Και οι δυο θεωρούν πως πρέπει ασκηθεί πίεση στους δυο καταδικασθέντες να αποκαλύψουν τους πραγματικούς ηθικούς αυτουργούς της ιστορίας αυτής. Εγώ πάλι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, ενώ νομικοί κύκλοι μου επεσήμαναν πως είναι δύσκολο να τους πάρουν πολλά λεφτά.

Το επιμύθιο του Μαραντζίδη

Ο πολιτικός επιστήμονας Νίκος Μαραντζίδης υπέγραψε στα ΝΕΑ ένα κείμενο με το οποίο εκφράζει βεβαιότητα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είναι Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές, αλλά κλείνει το κείμενο βλέποντας πως μετά τις επόμενες κάλπες θα είναι τελική αναμέτρηση για όλους - φωτογραφίζοντας με αρκετή σαφήνεια τον Αλέξη Τσίπρα. Το επισημαίνω διότι ο Μαραντζίδης ήταν πολύ κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό στις τελευταίες εκλογές και έπειτα υποστήριξε σε επίπεδο στρατηγικής την Έφη Αχτσιόγλου. Κι επειδή ξέρει καλά τα της Αριστεράς, κρατάω τα όσα επισημαίνει. Πάντως μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν πρώτο τον Μητσοτάκη και δίνουν στον Τσίπρα ταβάνι το 15%