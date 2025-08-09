Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση ενόψει της κηδείας της Λένας Σαμαρά την Δευτέρα (11/08) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνου, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

Η συγκινητική ανάρτηση του αδερφού της Λένας

Ο Κώστας Σαμαράς, αδελφός της Λένας, αποχαιρετά το «αγγελούδι του» μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί».

Δείτε την ανάρτηση:

Το χρονικό της τραγωδίας

Το χαμογελαστό κορίτσι «έφυγε» από τη ζωή ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Είχε νοσηλευτεί με επιληπτική κρίση και όπως έγινε γνωστό, είχε ιστορικό ανάλογων κρίσεων.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύτηκε με επιληπτική κρίση αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου της έγινε η σύσταση για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις. Τότε αποφασίστηκε να μεταφερθεί στη νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού.

Εκεί, όσο της έπαιρναν το ιστορικό, έπαθε ανακοπή καρδιάς. Επί 50 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν, ανακοινώνοντας τους γονείς της, που δεν έφυγαν λεπτό από δίπλα της, τα τραγικά νέα.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Η αδυναμία της ήταν το τένις, αφού το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέα, Πηνελόπης Δέλτα.

Mια από τις πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς τους στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά είχε έναν αδερφό τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998 και είναι 27 ετών.

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα και τον πατέρα της | NDP

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

